«Не будемо ставати в позу жебрака»: Орбан різко висловився про допомогу ЄС через повінь в Угорщині

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, через політику якого членство його країни в Шенгенській зоні опинилося під питанням, відповів на запитання щодо ліквідації наслідків катастрофічної повені, що накрила Європу. Зокрема, він заявив, що якщо «якась пані на ім'я Урсула, якийсь Євросоюз чи комісія надішлють нам гроші або допомогу, то це все одно, що собаці їсти собачий корм».

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Журналіст запитав прем'єр-міністра про обіцянку Урсули фон дер Ляйєн мобілізувати до 10 мільярдів євро на ліквідацію наслідків повені під час її візиту до Польщі. Але Угорщина не була згадана серед країн Центральної Європи, яким буде надана підтримка, і президентка Єврокомісії не включила Угорщину до списку, повідомляє телеканал ATV.

«Вона, мабуть, віднесла нас до категорії Західної Європи», — зауважив на це Віктор Орбан.

Також прем'єр сказав, що історичний досвід Угорщини показує, що «коли трапляється біда, ми можемо розраховувати тільки на себе». Він підкреслив, що вважає будь-яку допомогу або гроші від Європейського Союзу або його комісії невизначеними і що країна повинна сама розв'язувати свої проблеми.

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«Ми й без них впораємося, але будемо раді будь-якій допомозі. Тому я не пропоную, щоб ми стали в позу якогось нещасного жебрака. Ми — серйозна країна, ми виконали свою роботу», — заявив угорський прем’єр.

Раніше повідомлялося, що тисячі українців постраждали в Угорщині через нові правила для біженців.

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