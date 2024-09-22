Кохання з першого погляду: Могилевська зізналася, чому вирішила стати прийомною матір'ю

Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська, яка повідомила, що стала мамою для двох прийомних дітей, дала нове інтерв’ю про материнство з нагоди Дня усиновлення, 17 вересня, в етері телеканалу «Київ».

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Народна артистка зізналася, що не планувала удочеріння, проте під час відвідин одного з дитячих будинків у воєнний час закохалася з першого погляду у маленьку Соню. Коли ж Наталія дізналася, що дівчинка має старшу сестру, то зраділа.

«Я полюбила дуже маленьку Соню, я не знала, що в неї є сестричка. Коли дізналася — була щаслива, що їх дві», — поділилася вона.

Могилевська зазначила, що використовувала різні підходи до виховання 4-річної Соні та 13-річної Мішель. За словами співачки, старша дівчинка потребувала психологічної допомоги, а молодша на той момент ще не вміла ходити та говорити. Зірка додала, що читає спеціальну літературу для матусь.

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«Фізично потребує уваги більше молодша. Їй треба дуже багато чого організувати. Їй потрібна допомога, тому що вона не ходила, не говорила, не їла сама і так далі. А що стосується психологічної роботи, то дуже багато потребує старша донька, тому що це про все: про ставлення до життя, про повагу до дорослих, про власні кордони, про решту-решту-решту. Я читаю купу книжок, підкреслюю олівцем те, що важливо для мене, про що хочу поговорити з нею і що вона, на мій погляд, зможе зрозуміти. І обговорюю, обговорюю, обговорюю. Бо вода камінь точить», — розповіла Наталія.

Також Могилевська зізналася, що дочки дуже талановиті. За її словами, Мішель та Соня танцюють, співають та знають напам’ять її пісні. Також старша дівчинка захоплюється футболом.

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«Вони знають всі мої пісні, співають. Особливо молодша стоїть і співає: „Мамо, я десь своє серце шукала, плакала, що я любові не знала“. Це дуже смішно. Вони дуже талановиті. Танцюють, співають прекрасно. Не думаю, що будуть йти цією стежкою. Бо, наприклад, старша дуже любить футбол. Вона грає з хлопчиками, одна єдина дівчинка. І зараз перейшла до жіночої команди», — розсекретила виконавиця.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Наталія Могилевська вперше розповіла, як налагодила стосунки з дівчатками, яких удочерила та відповіла хейтерам на закиди в піарі на дітях. Також вона розповіла, що пережили її названі доньки під час війни.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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