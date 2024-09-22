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«Не мають права»: Меган Маркл та принца Гаррі застерегли від небезпечного кроку

16:25 23 вересня 2024
Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл, які відчайдушно прагнуть примирення з королівською родиною, оприлюднили змістовну заяву через свій фонд Archewell і закликали людей проголосувати на майбутніх президентських виборах у США 2024 року. Вони розпочали цю кампанію, щоб переконатися, що кожен виборець, який має право голосу, поінформований і має можливість брати участь у «формуванні майбутнього Америки», пише Geo.tv.

Після цього кроку королівський експерт Х'юго Вікерс заявив, що остання заява Гаррі та Меган несе для них «велику небезпеку».

У розмові з журналістами Х'юго Вікерс сказав: «Для них це питання великої небезпеки. Я думаю, що все, що вони роблять, є відчайдушною спробою зберегти актуальність і залишитися в новинах».

За його словами, не Меган і Гаррі повинні вказувати американському населенню, як їм слід проводити свій час.

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«Вони опинилися в такому статусі знаменитостей, коли повинні завжди привертати увагу, інакше вони зникнуть. Але вони точно не повинні лізти в будь-яку політику, тим більше в американську. Вони дійсно не мають на це права», — застеріг Вікерс герцогів Сассекських.

Додавмо, що нещодавно поведінка Меган Маркл і принца Гаррі обурила їхніх найближчих сусідів у містечку Монтесіто.

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Фото getty images

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