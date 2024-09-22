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Збирали гроші для України, а витрачали на розваги: у Празі викрили групу зухвалих шахраїв

19:42 22 вересня 2024
Прага

Поліція Праги заарештувала 18-річного організатора збору коштів на допомогу Україні, яка бореться із російською агресією. Він поступово зосередив у своїх руках близько 1,1 млн. чеських крон (близько 44 тисячі євро).

Пожертвувані гроші, однак, як повідомляє поліція, молода людина та його спільники використовували для власних потреб та розваг, наприклад, вони подорожували світом, оплачували проживання, купували продукти харчування, повідомляє Радио Прага.

За скоєне діяння зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення.

За даними слідства, члени групи JSME LIDÉ (Ми люди) протягом кількох місяців збирали гроші до касових скриньок в універмагах та супермаркетах у Празі та прилеглих муніципалітетах Центрально-Чеського краю.

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«Вони, таким чином, скористалися важким становищем людей, які постраждали від війни в Україні, і готовністю громадян зробити свій внесок у допомогу країні. Загальна сума завданих збитків, які нам вдалося довести на даний момент, становить близько одного мільйона ста тисяч крон, однак ми не можемо виключати, що збитки можуть бути в рази більші», — заявили празькі криміналісти.

Як писали «ФАКТИ», раніше уродженка Києва Тетяни Масюк, перебуваючи в Італії, змогла обдурити десятки українців на сотні тисяч доларів.

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Також у Києві минулого року правоохоронці провели перевірку законності діяльності благодійного фонду. Кримінальне провадження було розпочато після конфлікту в Оболонському районі столиці щодо збору грошей на потреби українських військових.

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