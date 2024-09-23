Підвищать тільки «голу» пенсію: що відомо про індексацію виплат у березні 2025 року

Згідно інформації міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, індексація пенсій буде чи не єдиним підвищенням виплат пенсіонерам у наступному році.

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При цьому точний розмір індексації буде відомий тільки наступного року (ближче до березня), коли офіційна статистика підрахує динаміку зарплат та інфляцію, пише Oboz.UA, нагадуючи, що розмір індексації становить суму половини від річної інфляції та половину від динаміки зростання зарплат за останні три роки.

Згідно з оцінками НБУ, інфляція у 2024-му буде на рівні 8,5%. Тобто половина — 4,25%. Водночас середня за три роки динаміка зарплат дорівнюватиме 12,7%. Отже, в сумі в Україні індексація у 2025-му може бути на рівні близько 16,95%. При цьому видання вказує, що це дуже приблизні розрахунки. Навіть у Мінсоцполітики інколи помиляються, намагаючись спрогнозувати розмір майбутньої індексації.

Крім того, важливо зазначити, що підвищувати будуть «голу пенсію», тобто розмір виплати без всіх можливих надбавок. Наприклад, якщо людині 66 років і вона виконали вимоги щодо стажу, мінімальний розмір пенсії для неї становить 3200 грн (40% мінімальної зарплати). Притому та пенсія, яка розрахована за формулою, може бути значно нижчою, наприклад 3000 грн.

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Під час індексації на 16,95% (це приблизний показник) підвищуватимуть не ту пенсію, яку отримує людина (3200 грн), а ту, на яку вона заробили за формулою (3000 грн). Отже, розмір прибавки сягатиме 508 грн, а як результат, після індексації замість 3200 пенсіонер отримуватиме 3508 грн. Тобто фактична пенсія зросте на 9,6% (на 308 грн).

Також фахівці вказують, що частина українців отримують пенсію, розмір якої нижчий за мінімальну. Йдеться про 67,5 тис. українців, які в середньому отримують 1,4 тис. грн. Це ті люди, які не мають необхідного стажу для отримання пенсії за віком. Мінімальну пенсію в 2361 грн отримують 283 тис. українців на заслуженому відпочинку.

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Серед пенсіонерів близько 2,7 млн тих, хто продовжує працювати. Вони в середньому отримують виплату в розмірі 6 тис. грн. Всього пенсію отримують 10,1 млн осіб. З них найбільша кількість (2,6 млн) отримує пенсію до 3 тис. грн. Ще 1,7 млн осіб отримують від 3 тис. до 4 тис. грн. Від 4 тис. до 5 тис. грн отримують 1,8 млн українців.

Отже, більшість українців на заслуженому відпочинку отримують виплати в розмірі до 5 тис. грн. Високі пенсії (від 10 тис. грн) отримують 1,2 млн пенсіонерів.

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А ще слід розуміти, що розмір пенсії може періодично змінюватися (іноді навіть в сторону зменшення), і це пов'язано з різними доплатами і нарахуваннями.

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