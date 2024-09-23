Секретні дані на дні моря: затонулий корабель британського мільярдера під суворою охороною

На борту яхти Bayesian, яка затонула біля берегів Сицилії в серпні, можуть знаходитися секретні дані, що стосуються діяльності західних розвідок. Вони знаходяться у водонепроникнених сейфах. Конфіденційні дані можуть становити інтерес для іноземних урядів, включаючи росію і Китай, попереджає CNN. З огляду на це було ухвалено рішення про посилення заходів безпеки.

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Розкішна яхта Bayesian затонула вранці 19 серпня під час торнадо, що пройшов через район Палермо. Судно вартістю 30 мільйонів фунтів стерлінгів перекинулося після того, як зламалася його 75-метрова щогла. Загинули семеро людей, в тому числі британський мільярдер Майк Лінч, власник яхти, і його дочка, а також генеральний директор Morgan Stanley International Джонатан Блумер і його дружина.

Зараз, як повідомляє CNN, водолази, які розслідують аварію, звернулися з проханням про додатковий захист затонулих сейфів. Це пов'язано з тим, що італійські прокурори вважають, що на борту можуть знаходитися «вельми конфіденційні дані, пов'язані з низкою західних розвідувальних служб».

Лінч через свої компанії був пов'язаний, зокрема, з британськими та американськими спецслужбами. Мільярдер також був радником британських прем'єр-міністрів Девіда Кемерона і Терези Мей з питань науки, технологій і кібербезпеки під час їх перебування при владі.

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«На яхті, що лежить на морському дні на глибині близько 50 метрів знаходяться водонепроникні сейфи з двома суперзашифрованими жорсткими дисками, що містять надсекретну інформацію, включаючи коди доступу та інші конфіденційні дані», — сказав в інтерв'ю CNN чиновник, який брав участь у планах підйому яхти, але побажав залишитися невідомим.

Спочатку правоохоронці були стурбовані тим, що потенційні злодії можуть спробувати дістатися до затонулого корабля, щоб знайти дорогі ювелірні вироби та інші цінності, які все ще знаходяться на затонулій яхті. Тепер вони побоюються, що на яхту полюватимуть іноземні уряди, в тому числі росії та Китаю. Вони попросили забезпечити додатковий захист яхти, як над водою, так і під водою.

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Офіційний запит на додатковий захист затонулого судна, поки його не піднімуть, був прийнятий і виконаний, підтвердив представник сицилійської цивільної оборони.

Італійська газета La Stampa, тим часом, підкреслює, що деякі дані, знайдені в уламках судна, включають Китай і росію.

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Яхта Bayesian затонула за хвилину. Ніхто з екіпажу навіть не встиг випустити сигнальну ракету, щоб попередити про небезпеку.

У катастрофі загинули семеро людей. Серед них представники британського ділового і фінансового світу, в тому числі мільярдер і власник яхти Майк Лінч і його 18-річна дочка. 15 осіб з 22, які перебували на борту, вдалося врятувати.

За повідомленнями італійських ЗМІ, круїз був подякою родичам і колегам мільярдера. Таким чином Лінч подяував їм за те, що вони були поруч з ним, коли він намагався зняти з себе звинувачення в переоцінці його компанії під час її продажу. Суд визнав його невинним.

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