За законами воєнного часу: три причини для арешту пенсій в Україні

За певних обставит пенсіонерам можуть не лише призупиняти перерахування на банківські картки пенсійних виплат, а й заморожувати банківські рахунки з пенсіями.

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Як пише видання «На пенсії», держава має право на арешт, вилучення та примусовий продаж майна громадян у випадках наявності заборгованостей. Під час дії воєнного стану стягнення заборгованості зі стипендій та пенсій призупинено. Проте, з цього правила є винятки:

судове рішення про стягнення аліментів;

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я/смертю внаслідок кримінального правопорушення;

якщо боржниками є громадяни росії.

В інших випадках арешт рахунків є неправомірним.

Звертається увага на те, що з пенсії можуть примусово стягнути не більше ніж 20% від її розміру на місяць. Якщо ж пенсія є єдиним джерелом доходу пенсіонера, то розмір стягнення може бути ще меншим — розрахунок проводять виходячи з того, що людина повинна отримувати прожитковий мінімум.

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Раніше міністерка соціальної політики Оксани Жолнович заявляла, що індексація пенсій у березні 2025-го буде чи не єдиним підвищенням виплат пенсіонерам наступного року.

Фото Pixabay

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