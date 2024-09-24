«Впала на підлогу»: Надя Дорофєєва розповіла, як над її автобусом збивали дрон

Останні роки для співачки Наді Дорофєєвої виявилися справжнім випробуванням, вона не приховує, що на її моральний стан суттєво вплинула війна, пише ELLE. За словами Наді, перед кожним концертом вона просить свого менеджера дізнатися про укриття поруч із місцем його проведення.

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«Адже я та людина, яка ходить до бомбосховища — мені психологічно так легше. Особливо після епізоду, коли ми з командою під час нічного переїзду прокинулися з відчуттям, що наш автобус обстрілюють. Виявилося, що в той момент прямо над нами збивали дрон. Я дуже сильно злякалася, впала на підлогу. Для мене це був великий стрес. Після того залишився страх, але усвідомлення своєї артистичної місії — дарувати людям емоції, які надалі допоможуть їм відчувати нормальне життя, — усе це нівелює».

Також артистка зізналась, що за півтора місяця до туру ходила на реабілітацію — спеціальні тренування для колін.

«Оскільки в цьому турі я вперше за три роки на підборах, зараз намагаюся зробити все можливе, щоб мої ноги були більш витривалими. Як каже мій реабілітолог, тепер мені треба бути більше спортсменкою».

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Раніше Надя Дорофєєва здивувала зізнанням.

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