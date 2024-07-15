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«Коли ми були разом»: Надя Дорофєєва вразила зізнанням

16:43 15 липня 2024
Надя Дорофєєва

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно зняла провокативний кліп, показала, як проводить свої вихідні. На сторінці у соціальній мережі Надя опублікувала фото з села Веселий Кут у Черкаській області. За словами співачки, саме там вона проводила багато часу у своєму дитинстві.

«Згадуючи дитинство в різних інтервʼю, я багато разів розповідала про село Веселий Кут і про наші поїздки туди кожного літа всією сімʼєю, — підписала фото Дорофєєва. — Це були дуже щасливі часи, коли ми всі були разом.

Останній час я дуже ностальгувала і якось сильно тягнуло туди) І от…)"

На фото Надя в оточенні рідних та у хаті, де провела дитинство.

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Шанувальники артистки розчулились її світлинами та поділилися своїми спогадами.

«Такі комфортні фотографії. сімейні…» — написали у відповідь.

«Неймовірні фото, — були у захваті дописувачі. - Такі гарні, прості та добрі люди. Так люблю такі будинки — чудові спогади про дитинство».

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«У мене сльози, так хочу поїхати в одне таке місце, але більше там нікого з моїх близьких людей не залишилось», — поділилися мріями інші.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що колишній чоловік Дорофєєвої співак Дантес замилував романтичними кадрами.

Читайте також: «Нас гуртує біль»: популярна артистка вразила світлинами

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