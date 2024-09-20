Принц Гаррі стає «запасним» для Меган Маркл і планує таємне повернення до Англії

Принцу Гаррі, який нещодавно відзначив 40-річчя, набридло бути затьмареним домінуючою публічною персоною Меган Маркл через чотири роки після виходу з королівської сім'ї. Джерела, близькі до палацу, припускають, що герцог Сассекський відчуває себе «запасним» для Меган, герцогині Сассекської, так само як він був запасним спадкоємцем престолу після принца Вільяма, пише Geo.tv.

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Розмовляючи зі ЗМІ, інсайдер сказав, що Гаррі звинувачує свою «одержиму публічністю дружину» в тому, що вона продовжує штовхати його в тінь.

«Йому, очевидно, набридло, що його затьмарюють і сприймають як особисту собачку Меган, — додав інсайдер. — Але деякі довірені особи з внутрішніми знаннями палацу вважають, що принц усвідомив, що більшою мірою в усьому винна Меган».

Джерело стверджує, що Гаррі планує «таємне» повернення до Англії у відчайдушних зусиллях добитися незалежності від контролю Меган.

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«Це ніби він є запасним для Меган, як він був запасним спадкоємцем престолу після свого брата Вільяма, — додав інсайдер. — Мені сказали, що у нього мало друзів і він почувається ізольованим у їхньому особняку Монтесіто».

Нагадаємо, експерти вважають, що єдине, заради чого Меган Маркл зберігає зв’язок з королівською родиною — це титул та увага. А персонал маєтку герцогів Сассекських називає 43-річну Меган «диктатором на високих підборах».

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