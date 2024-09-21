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Принц Гаррі ненавидить короля Чарльза III: в ЗМІ оприлюднили причину

17:21 22 вересня 2024
Принц Гаррі та король Чарльз

Принц Гаррі, якому нещодавно виповнилося 40 років, ненавидить короля Чарльза за те, що він створив «кошмарний сценарій», залишивши його поза планами успадкування. Про це джерело з оточення принца повідомило виданню Independent.

Герцог Сассекський зараз є п’ятим у черзі на престол. І, за словами інсайдера, це дає йому право брати участь у плануванні майбутнього.

Гаррі разом із родиною переїхав до Каліфорнії після того, як у 2020 році залишив посаду члена королівської сім’ї.

Королівський автор Том Квінн сказав ЗМІ: «Гаррі ненавидить той факт, що його повністю виключили з планування спадкоємства, але він повинен звинувачувати лише себе. Його вибір чудово ілюструє старе прислів’я: стережіться, щоб ви отримали те, чого бажаєте. Гаррі хотів своєї свободи, і він її має, але є й ціна, яку він за це платить».

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Раніше повідомлялося, що поведінка Меган Маркл і принца Гаррі обурила їхніх найближчих сусідів в містечку Монтесіто.

Фото: Getty Images

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