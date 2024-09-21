Принц Гаррі ненавидить короля Чарльза III: в ЗМІ оприлюднили причину

Принц Гаррі, якому нещодавно виповнилося 40 років, ненавидить короля Чарльза за те, що він створив «кошмарний сценарій», залишивши його поза планами успадкування. Про це джерело з оточення принца повідомило виданню Independent.

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Герцог Сассекський зараз є п’ятим у черзі на престол. І, за словами інсайдера, це дає йому право брати участь у плануванні майбутнього.

Гаррі разом із родиною переїхав до Каліфорнії після того, як у 2020 році залишив посаду члена королівської сім’ї.

Королівський автор Том Квінн сказав ЗМІ: «Гаррі ненавидить той факт, що його повністю виключили з планування спадкоємства, але він повинен звинувачувати лише себе. Його вибір чудово ілюструє старе прислів’я: стережіться, щоб ви отримали те, чого бажаєте. Гаррі хотів своєї свободи, і він її має, але є й ціна, яку він за це платить».

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Раніше повідомлялося, що поведінка Меган Маркл і принца Гаррі обурила їхніх найближчих сусідів в містечку Монтесіто.

Фото: Getty Images

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