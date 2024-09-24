Щомісяця повістки у ТЦК отримуватимуть 300 тисяч українців

В Україні, де повістки військовозобов'язаним стали надсилати поштою, до кінця року планують централізовано надрукувати 900 тисяч повісток.

Як пише «Українська правда», посилаючись на наявні у редації документи, на це уряд виділив близько 72 мільйонів гривень.

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«3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення», — йдеться в документі.

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Журналісти стверджують, що це — витяг із пояснювальної записки до розпорядження за підписом віцепрем'єрки, міністерки економіки Юлії Свириденко. Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати по 300 тисяч повісток на місяць.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що Сухопутні війська ЗСУ видали директиву з грифом «таємно» про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків у віці від 18 до 25 років. Саме цю категорію могли мобілізувати через прогалини у новому мобілізаційному законодавстві.

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Фото з відкритих джерел

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