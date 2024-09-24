Це потрібно робити обов'язково: споживачам, які встановили у квартирах бойлери, нагадали про лічильники

В Києві багато споживачів з метою заощадження встановили в квартирах бойлери і не користуються централізованим гарячим водопостачанням. Заступниця комерційного директора КК «Центр комунального сервісу» Юлія Петрик звернула увагу, що такі споживачі також повинні передавати показники лічильників гарячої води.

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«Звертаємо вашу увагу! Споживачі, які встановили бойлер у квартирі і не користуються послугою з постачання гарячої води, обов’язково мають щомісяця подавати показання вузлів розподільного обліку води (квартирних лічильників), навіть якщо вони не відрізняються від попередніх», — повідомила вона.

«Показання лічильників води необхідні для розподілу між споживачами обсягів спожитих послуг з постачання гарячої води та централізованого водопостачання і водовідведення. Вчасно і коректно передані дані є гарантією того, що споживач сплачує лише за фактично спожиті об’єми води», — підкреслила Петрик.

Передавати показання теплової енергії, гарячої та холодної води необхідно щомісяця, починаючи з п’ятого числа.

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Як писали «ФАКТИ», для частини українців куб холодної води буде дорожчим за 100 гривень.

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