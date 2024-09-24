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Клуб споживачів

Це потрібно робити обов'язково: споживачам, які встановили у квартирах бойлери, нагадали про лічильники

17:47 24 вересня 2024
Бойлер

В Києві багато споживачів з метою заощадження встановили в квартирах бойлери і не користуються централізованим гарячим водопостачанням. Заступниця комерційного директора КК «Центр комунального сервісу» Юлія Петрик звернула увагу, що такі споживачі також повинні передавати показники лічильників гарячої води.

«Звертаємо вашу увагу! Споживачі, які встановили бойлер у квартирі і не користуються послугою з постачання гарячої води, обов’язково мають щомісяця подавати показання вузлів розподільного обліку води (квартирних лічильників), навіть якщо вони не відрізняються від попередніх», — повідомила вона.

«Показання лічильників води необхідні для розподілу між споживачами обсягів спожитих послуг з постачання гарячої води та централізованого водопостачання і водовідведення. Вчасно і коректно передані дані є гарантією того, що споживач сплачує лише за фактично спожиті об’єми води», — підкреслила Петрик.

Передавати показання теплової енергії, гарячої та холодної води необхідно щомісяця, починаючи з п’ятого числа.

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Як писали «ФАКТИ», для частини українців куб холодної води буде дорожчим за 100 гривень.

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