Бажаючи компенсувати втрати в триваючій агресії проти України, президент росії володимир путін збільшив штатну чисельність російської армії майже до 2,4 млн осіб, з них 1,5 млн військовослужбовців. Тим самим, по суті, заявивши про приховану мобілізацію у 180 тисяч осіб, що може вилитися для країни-окупанта у нові втрати завдяки касетним боєприпасам.

ВІДЕО ДНЯ

Таку думку у своєму Telegram-каналі висловив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Такий результат експерт вважає неминучим через тактику, яку будуть змушені використовувати окупанти.

Так, за підрахунками Олександра Коваленка, 1,5 млн російських військовослужбовців — це 1875 штатних батальйонних тактичних груп, для комплектації яких потрібно 20 635 танків (по 11 одиниць кожній) і 61 875 одиниць легкої бронетехніки на кшталт БМП, БТР, БМД та іншого.

«Такої кількості танків у росії і близько немає, а такої кількості ББМ не було навіть у складі радянської армії», — підкреслює оглядач групи «Інформаційний спротив».

РЕКЛАМА

Через брак бронетехніки, прогнозує Олександр Коваленко, окупанти будуть змушені штурмувати українські позиції піхотою, з мінімумом техніки. Як наслідок, для її знищення знадобляться засоби масового ураження, а не точкового, як наприклад FPV-дрони.

І тут, на думку експерта, Україні можуть допомогти касетні боєприпаси, якраз і призначені для ураження площ і людей, які не мають захисту бронетехніки. Також повинні будуть змінитися дрони, ставши об'ємно-детонуючими в повітрі, які засипають зверху противника вражаючими елементами.

РЕКЛАМА

Що таке касетний боєприпас?

Касетними називаються снаряди, ракети та інші боєприпаси, які всередині корпусу несуть велику кількість (від десятків до 180 тисяч) вражаючих елементів, зазвичай у вигляді кульок, у так званій «касеті». Здатні вражати живу силу, незахищений і легкоброньований транспорт і легкі польові укріплення. Сам вибух відбувається в повітрі, внаслідок чого вражаючі елементи, що розлітаються, накривають більшу площу і можуть вразити навіть супротивника, який засідає в окопах, але найбільш ефективні на відкритій місцевості.

РЕКЛАМА

Зауважимо, що на озброєнні ЗСУ перебувають одразу кілька видів касетних боєприпасів:

- керовані реактивні снаряди М30 до реактивних систем залпового вогню М270 MLRS і М142 Himars;

- артилерійські снаряди калібром 155 мм до гармат стандартів НАТО;

- ракети MGM-140A ATACMS Block 1.

Залежно від типу снаряд М30 має від 404 до 182 000 вражаючих елементів, яких снаряд може доставити на відстань до 84 км і накривати площу в сотні метрів.

Фото truth-hounds.org/

Артилерійські касетні боєприпаси ЗСУ почали отримувати влітку 2023 року як снаряди М864 до гаубиць калібру 155 мм. Усередині снаряда вагою 46,3 кг містяться 72 вражаючі елементи масою близько 200 грамів кожен, призначені для ураження техніки і піхоти ворога в колі діаметром від 100 до 300 метрів. Дальність застосування — близько 28 км.

Ракети MGM-140A ATACMS Block 1, які Україна отримала у 2023-му році, мають касетну бойову частину вагою 560 кг з 950 суббоєприпасами М74. Дальність дії ATACMS з боєприпасами становить 165 км, а коло ураження М74 під час розльоту — щонайменше 200 метрів.

Як писали «Факти», касетні боєприпаси активно використовують ЗСУ в Курській області. Так касетні боєприпаси ракети HIMARS вражають російську піхоту на березі річки Сейм на Курщині.

78

Читайте нас у Facebook