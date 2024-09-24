У столиці України розгорнений та активно працює офіс філіалу американської консалтингової компанії, який вже понад рік займається відбілюванням репутації путінського гаманця — вірменського олігарха Рубена Варданяна. Нині він під арештом. Офіційний Баку звинувачує його у тероризмі, а Київ — у фінансуванні російської агресії. Про це пише 5 канал.

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«Викликає здивування, що до цього списку досі не включена компанія, яка є афіліатом фірми, яка відкрито захищає інтереси наближеного путіна. Йдеться про Noblet Media CIS, що базується у центрі Києва — на вул. Ярославській. Вона є філією Edelman — американської консалтингової компанії, яка останній рік займається піаром Рубена Варданяна — поплічника путіна, причетного до військової агресії проти України. Наближені Варданяна зараз проводять міжнародну медіакампанію з вибілювання його репутації. Флагманом тут виступає організація Free Armenian Prisoners, яку фінансує Edelman», — пише «5 канал».

Зазначається, що у березні 2022 р. у зв'язку з російським вторгненням в Україну Edelman оголосив про припинення співпраці зі своїм дочірнім агентством у рф.

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«Тепер ця компанія веде гру на два фронти: з одного боку, Edelman захищає інтереси путіна, а з іншого — безперешкодно функціонує у центрі Києва. Офіс піарника кремлівського підопічного знаходиться всього за 10 хвилин їзди від дитячої лікарні „Охматдит“, внаслідок атаки на яку 8 липня 2024 року загинуло 38 осіб, включаючи чотирьох дітей», — пише «5 канал».

Дії Edelman суперечать позиції Києва, який знає про «російський слід» у біографії Варданяна. У жовтні 2022 року Офіс Зеленського запровадив персональні санкції проти Варданяна. У квітні 2023-го Варданяна внесли до бази посібників агресії рф «Миротворець».

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У квітні-травні 2024 року 18 депутатів Верховної Ради підписали та направили листа до Нобелівського комітету із закликом відхилити кандидатуру олігарха як номінанта на премію миру. Також до цього приєдналися і 105 депутатів із Литви, Латвії та Румунії.

Варданян відомий як засновник та керівник російської офшорної компанії «Трійка Діалог». Через неї переказувалися гроші оточенню путіна. У 2019 році 22 депутати Європарламенту закликали ввести санкції проти олігарха. У січні 2022 р. Варданяна було включено до проєкту санкцій США. Також він пов'язаний із режимом аятол в Ірані, який постачає зброю агресору.

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«Враховуючи все перераховане вище, просування Варданяна з боку американської Edelman, що функціонує у столиці виючої України, неймовірне. СБУ, яка активно веде боротьбу проти ворожої агентурної мережі, варто звернути увагу на діяльність Noblet Media CIS, яка є дочірньою компанією захисника інтересів Варданяна — прислужника московського диктатора та ворога України», — резюмував «5 канал».

Раніше повідомлялося, що у москві хочуть відбілити репутацію головного друга путіна у Вірменії — Варданяна, його висунули на здобуття Нобелівської премії.

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