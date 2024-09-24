FAVBET Tech стає партнером CEO Talks від Diia City Union

Українська ІТ-компанія FAVBET Tech виступила партнером першого заходу з серії CEO Talks, організованого Diia City Union. Подія відбулася 19 вересня 2024 року в Києві.

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FAVBET Tech є резидентом та одним з найбільших платників податків Дія. City, а також активним учасником спілки «Diia City Union», що працює над розвитком української ІТ-галузі та підтримує місцеві компанії.

Захід CEO Talks зібрав провідних представників IT-індустрії України. Головним спікером виступив Олександр Комаров, CEO компанії «Київстар», який поділився досвідом управління телекомунікаційною компанією в умовах нестабільності та окреслив виклики галузі.

Артем Скрипник, СEO FAVBET Tech, виступив з вітальним словом, підкресливши важливість подібних заходів для розвитку IT-екосистеми України.

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«Українське ІТ сьогодні стикається з цілою низкою викликів, пов’язаних як з війною, так і з більш глобальними процесами на ринку інновацій. Заходи рівня CEO Talks є унікальним місцем для вивчення досвіду подолання цих викликів та дозволяють нам формувати спільне бачення майбутнього національної tech-індустрії», — зазначив Артем Скрипник.

Фото надано Diia City Union

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«В часи викликів важливо об'єднуватись та розповідати, як працює український технологічний бізнес. Саме тому ми вирішили започаткувати формат CEO Talks, який дозволить в дружній атмосфері дізнатися про стратегії, виклики та успішні рішення від керівників топових компаній, тим самим надихнувши інших підприємців. Ми вдячні нашим партнерам, FAVBET Tech — компанії, яка не лише підтримує розвиток IT-екосистеми, але й є активним учасником нашої Спілки», — коментує Валерія Кушнерчук, виконавча директорка Diia.City.Union.

Перший захід з циклу CEO Talks став ефективною платформою для обміну ідеями та налагодження зв’язків між засновниками та CEO IT-компаній, резидентами Дія. City та представниками технологічної індустрії.

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У FAVBET Tech зазначили, що продовжуватимуть підтримувати ініціативи, спрямовані на розвиток IT-сектору України, сприяючи інноваціям та зростанню +технологічної галузі.

Про FAVBET Tech

Це українська технологічна компанія, що спеціалізується на розробці інноваційних рішень для індустрії розваг. З 2022 року є активним учасником та партнером заходів Асоціації IT Ukraine. Після початку повномасштабного вторгнення компанія підтримує мілітарні ініціативи Мінцифри.

FAVBET Tech увійшла до п’ятірки найбільших платників податків серед резидентів «Дія.City». У 2023 році компанія посіла 11-ту сходинку в «Рейтингу ІТ-компаній, які найбільше дбають про українців та Україну».

Про Diia City Union

Diia City Union — об’єднання резидентів правового та податкового простору «Дія.City». Метою спілки є становлення конкурентної ІТ-галузі в Україні, а також створення сприятливих умов для довгострокового та успішного розвитку бізнесу резидентів Дія.City.

Раніше повідомлялося, що Українська tech компанія FAVBET Tech стала партнером найбільшої галузевої конференції з ІТ-права від Асоціації «IT Ukraine».

Фото надані Diia City Union

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