Співчуває навіть тато Чарльз III: принц Гаррі все більше перетворюється на «запасного»

Чутки про те, що між принцом Гаррі і Меган Маркл не все гаразд, і саме тому Гаррі все більше відчуває себе «зайвим», зовсім не позбавлені підстав.

ВІДЕО ДНЯ

Про це виданню RadarIOnline розповів інсайдер.

За його словами, пара вже давно «живе різними життями», а далі ситуація може лише погіршитись, адже і Гаррі, і Меган зайнялися власною кар'єрою і «рухаються у різних напрямках», від чого непорозуміння можуть лише множитись.

РЕКЛАМА

«Вони живуть все більш окремими життями, оскільки, схоже, Гаррі намагається викроїти для себе власне майбутнє», — поділилося роздумами анонімне джерело.

Втім, не виключено, що тимчасове перебування нарізно — частина «ребрендингу» Гаррі. Над іміджем опального Сассекса повинен був працювати Джош Кеттлер — особистий секретар Меган і Гаррі, який втік від них лише через три місяці роботи. Ймовірно, тепер цим питанням зайнялася інша людина. Крім того, досвід показав, що разом подружжя працює значно менш ефективно — чого вартий лише гучний скандал із подкастами на Spotify.

РЕКЛАМА

Тим часом Меган не втрачає нагоди заявити про себе ще голосніше і активно просуває власний бренд у Голлівуді.

РЕКЛАМА

Також інсайдер додав, навіть Чарльз III, який давно не спілкується з молодшим сином, помітив факт, що Меган і Гаррі «рухаються в різних напрямках», і що принцу намагаються нав'язати роль «запасного». А королю таке положення дуже добре відоме: свого часу він дуже страждав через те, що постійно знаходився в тіні дружини принцеси Діани, і Чарльз неодноразово заявляв про стурбованість ситуацією, яка склалася в сім'ї Сассексів. Про проблеми може свідчити і факт появи принца на осінньому благодійному концерті One805Live! в Каліфорнії наодинці.

Фото Radar Online



50

Читайте нас у Facebook