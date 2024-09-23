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Принц Гаррі шокував: шанувальники обговорюють, що сталося з Меган Маркл

17:21 24 вересня 2024
принц Гаррі

Несподіваним поворотом подій стало те, що принц Гаррі, який ненавидить короля Чарльза III, прийшов на важливий захід без Меган Маркл. Рідко можна побачити герцога та герцогиню Сассекських не разом, особливо на великому заході, але на осінній благодійний концерт Гаррі прибув сам, пише sheknows.com.

У прибережному маєтку актора Кевіна Костнера в Карпінтерії, штат Каліфорнія, відбувся осінній благодійний концерт One805Live! На захід прибуло багато зірок, таких як Камерон Діас, Зої Салдана, Роб Лоу, Пінк та інші, але де була Меган?

Що ж, згідно з інформацією місцевих ЗМІ, вона, як повідомляється, хвора, а джерела кажуть: «Ми всі сподівалися, що Меган прийде, як і минулого року, але говорять, що вона хвора і не змогла прийти». Ми сподіваємося, що вона незабаром почуватиметься краще!"

Цього тижня Гаррі збирається з’явитися публічно в багатьох місцях, але Меган може не бути в жодному з них, що є неабияким шоком, враховуючи, що вони майже завжди разом на гучних заходах.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що принц Гаррі стає «запасним» для Меган Маркл і планує таємне повернення до Англії.

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