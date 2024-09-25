Деяким українцям піднімуть пенсії на 1500 гривень: коли очікувати підвищення

Багато українців очікують індексації у березні 2025 року, адже це підвищення буде чи не єдиним ростом заробітної плати та пенсій в найближчому майбутньому.

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Точний розмір підвищення поки що не відомий, проте очікується, що індексація буде суттєвішою, ніж у березні 2024 року, пише 24 tv.

Згідно з розрахунками в Мережі, якщо людині 66 років та є необхідний стаж, то мінімальна пенсія повинна складати 3200 гривень (це 40% від мінімальної зарплати). Але розрахована пенсія за формулою може бути менша — 3000 гривень. Тобто, якщо пенсію підвищують на 16,95%, то підвищення буде на основі розрахованої пенсії та зросте на 508 гривень — до 3508 гривень.

В той же час при розрахункам до уваги не береться те, що при індексації заплановано підвищення лише базової пенсії, без урахування додаткових надбавок. Тобто, індексація торкнеться виключно «чистої» пенсії, втім це може позитивно вплинути на розмір загального доходу пенсіонерів.

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Іншими словами, за умови індексації на 16,9%, доплату в 1500 гривень можуть отримати лише ті пенсіонери, у яких поточна «чиста виплата» складає 8 800 гривень. Тобто, це стосується абсолютної меншості пенсіонерів.

Раніше «ФАКТИ» писали, що розмір пенсії може періодично змінюватися (іноді навіть в сторону зменшення), і це пов'язано з різними доплатами і нарахуваннями.



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