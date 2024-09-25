Небезпечна поїздка на Троєщину: в Києві чоловік кинув пляшку у вікно маршрутки, постраждав підліток

У Києві, де затримали «хитрого» прокурора, 30-річний неадекват жбурнув пляшку у вікно маршрутки, тим самим травмувавши 12-річного хлопчика. Як повідомили у столичній прокуратурі, інцидент стався під час руху маршрутки від метро «Чернігівська» до житлового масиву Троєщина.

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Встановлено, що агресивному вчинку передувала суперечка чоловіка з водієм.

Невдоволений пасажир вийшов на зупинці та кинув у вікно маршрутки скляну пляшку від горілки.

"Знаряддя" злочину

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Скло в салоні

Постраждалий малолітній пасажир отримав забійну рану голови.



Зловмисника затримали і повідомили про підозру у хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, в результаті якого малолітня дитина отримала тілесні ушкодження (частина 1 статті 296 Кримінального кодексу України).



Тож тепер на хулігана очікує покарання у вигляді штрафу до 34 тис. гривень або пробаційного нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

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Також нагадаємо про гучне затримання водія однієї зі столичних маршруток, який окрім основної роботи, займався ще й наркобізнесом.

Фото прокуратури

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