Дуже важливо очищувати повітря: як підтримувати вдома чистоту, щоб уникнути погіршення симптомів астми

Симптоми бронхіальної астми надзвичайно неприємні й часто пов'язані з алергією або реакцією організму на забруднене повітря, тому так важливо обмежити появу алергенів. Контакт з ними може викликати такі симптоми, як сильна задишка, кашель, відчуття стиснення в ділянці грудей або хрипи, пише domwporzadku.com.

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Якість повітря, яким дихає астматик, є одним з багатьох факторів, що впливають на розвиток цього захворювання. Щоб звести до мінімуму вплив алергенів та інших шкідливих для здоров’я речовин, слід приділяти особливу увагу гігієні приміщення. Варто придбати якісний очищувач повітря та порохотяг з ефективними HEPA або фільтрами для води, які добре поглинають різноманітні забруднення, пил, кліщів та бактерії.

Очищувач повітря — це сучасний пристрій, який видаляє пилок, пил, шерсть тварин, кліщів, віруси, бактерії, сигаретний дим, смог, а також газоподібні забруднюючі речовини і навіть неприємні запахи. Завдяки цьому він нейтралізує негативний вплив цих речовин на організм, що особливо важливо, коли вдома живуть маленькі діти, алергіки та астматики, люди похилого віку з ослабленою дихальною системою. Особливо небезпечна астма у дітей, тому варто подбати про чисте повітря в кімнаті дитини.

Вибираючи очисник для астматика, слід звернути увагу на два основних параметри — його ефективність і фільтри. Перший з них визначає здатність приладу ефективно фільтрувати певний об'єм повітря, тому слід вибирати обладнання з максимально можливою ефективністю. Фільтри в очищувачі повітря, які найефективніше видаляють найдрібніші частинки пилу, пилок, бактерії, цвіль і екскременти кліщів, — це фільтри HEPA, найефективніші з яких H13 і H14.

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Додаткові функції, такі як іонізація повітря, також важливі. Сучасні технології використовують реакцію, взяту з природи, яка розщеплює молекули води. Цей тип механізму з'являється під час грози. Завдяки використанню іонізації патогенні алергени нейтралізуються в повітрі ще до того, як вони потраплять в організм людини.

Астма є надзвичайно неприємним захворюванням, яке часто посилюється пилом, що накопичується в будинку. Людям, які страждають на цю недугу, варто, окрім очищувача повітря, ще й придбати хороший порохотяг, який також допоможе боротися зі шкідливими алергенами у квартирі. При виборі очисної техніки зверніть увагу на встановлений в ній фільтр, а також тип змінного мішка. Рекомендовані моделі для астматиків і алергіків — порохотяги з HEPA або водяним фільтром. Перші виготовлені зі скловолокна, завдяки чому вони затримують більшість шкідливих забруднювачів, включно з бактеріями, пилком і кліщами. Фільтр необхідно регулярно замінювати на новий. Виробники рекомендують проводити таку заміну не рідше, ніж раз на рік. Альтернативою традиційним фільтрам є фільтри для води. Усі види забруднювачів потім потрапляють у спеціальний резервуар, наповнений водою.

Найкращий спосіб ефективної боротьби з астмою — уникати алергенів і незначних забруднювачів повітря, але, на жаль, це не завжди можливо. Найважливіші правила, яких слід дотримуватися в будинку астматика, це часте прибирання й позбавлення від обладнання та ґаджетів, які легко притягують пил. До них належать, наприклад, пухнасті килими, довгі й важкі портьєри й фіранки, пледи, штучні квіти та зайві дрібнички на полицях і шафах.

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Якщо у вас алергія на кліщів домашнього пилу, варто регулярно використовувати професійні протизапальні засоби, які ефективно видаляють їх залишки та екскременти. Постіль слід прати при високих температурах та використовувати спеціальні чохли для захисту від розвитку хвороботворних кліщів.

Також слід забезпечити належну вентиляцію та помірну температуру в приміщенні. При посиленні алергічних реакцій, особливо при алергічній астмі, внаслідок контакту з цвіллю необхідно прибрати з квартири, особливо зі спальні, всі горщикові рослини. Ефективні засоби допомагають боротися з цвіллю у ванній або на кухні.

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Фото pixabay

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