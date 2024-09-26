Колекцію наручних годинників Медведчука пустили з молотка: скільки виручили грошей і чому перевірятимуть покупців

Агенція з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яка раніше отримала незалежну оцінку 20 колекційних годинників підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука, провела вже другий аукціон на Прозорро.

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В АРМА повідомляють, що було реалізовано частину арештованої колекції годинників екснардепа — 24 учасники змагалися за можливість стати їхніми власниками.

Всього на аукціон було виставлено 12 годинників. З них реалізовано:

1. Годинник «Vacheron Constantin» — 222 222.22 гривень від стартової ціни у 131 780.50 гривень;

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2. Годинник «Dolce & Gabbana» — 61,5 тисячі гривень від стартової ціни у 56 373 гривень;

3. Годинник «Gold Time» — 101 тисяча гривень від стартової ціни у 99 516.50 гривень;

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4. Годинник «Breguet» — 175,4 тисячі гривень від стартової ціни у 159 776.50 гривень;

5. Годинник «Breguet» — 183,5 тисячі гривень від стартової ціни у 152 294.50 гривень;

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6. Годинник «Franck Muller» — 100, 5 тисячі гривень від стартової ціни у 66 014.50 гривень;

7. Годинник «Rolex» — 495 001 гривень від стартової ціни у 361 038,50 гривень;

8. Годинник «Breguet 684» — 240 001 гривень від стартової ціни у 166 922 гривень;

9. Годинник «Vacheron Constantin» — 181,9 тисячі гривень від стартової ціни у 76 301 гривень;

10. Годинник «Patek Philippe» — 409 тисяч гривень від стартової ціни у 287 354,50 гривень;

11. Годинник «Breguet 4416К» — 1 119 296 гривень від стартової ціни у 929 506,50 гривень.

«У торгах за деякі лоти кількість бажаючих стати їхніми власниками досягала 5 претендентів, зокрема, йдеться про годинник марки «Vacheron Constantin», — зазначили в АРМА та додали, що загальна сума реалізації сягнула майже 3,3 мільйона гривень. Кошти спрямують на купівлю військових облігацій.

Зазначається, що відносно одного годинника марки «Dolce & Gabbana» торги не відбулися — лот виставлятиметься на наступному аукціоні.

До речі, представники Нацагентства надіслали відповідні листи до правоохоронних органів з метою перевірки переможців торгів на предмет причетності або зв'язків з представниками країни-агресора, або ж власника арештованого активу.

Раніше в АРМА заявляли про продаж через аукціон розкішного «Майбаха» медведчука.

Фото з відкритих джерел

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