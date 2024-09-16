Окупанти підірвали шахту «Південнодонбаська № 3»: чи працювала шахта і до чого тут екс-нардеп від Партії регіонів

У неділю, 15 вересня, російськими окупантами було підірвано 115-метровий копер шахти «Південнодобаська № 3» в районі міста Вугледар. Тим самим видобуток вугілля на підприємстві унеможливився, адже саме на знищеній споруді знаходиться все необхідне для спуску гірників під землю на вуглевидобуток.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Денис Казанський. За його словами підприємство, на якому до 2022 року працювали близько 3000 осіб, перестало існувати.

Шахта «Південнодобаська № 3» була введена в експлуатацію порівняно недавно — у 1985-му році й водночас мала потужний потенціал видобутку понад 1 млн тонн вугілля на рік. Так, у 2001-му році обсяг видобутку «чорного золота» становив 1 млн 570 тис тонн, але потім почав падати.

У 2015-му році вугілля, що видобувається шахтою, виявилося непотрібним, і на підприємстві виникли проблеми із зарплатою, а сама «Південнодонбаська № 3» тимчасово припинила роботу. Проте у 2016-му році підприємство продовжило роботу і, судячи з даних аналітичного сервісу YouControl, змогло реалізувати вугілля на суму близько 200 млн грн.

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Однак з 28 липня 2017 року рішенням власника шахти — держави в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, було вирішено розпочати процедуру ліквідації підприємства, реорганізувавши його. Відтоді відомостей про фінансові результати підприємства і взагалі, чи працювало воно — не надходило.

Сама шахта «Південнодонбаська» фігурує в низці кримінальних проваджень, зокрема, № 42 016 050 000 001 176. Згідно з ним підприємство брало участь у схемах зі збагачення вугілля з низки державних шахт на підприємствах, що належать екснардепу від Партії регіонів, за завищеними цінами. За версією слідства йдеться про підприємства групи «Енергоімпекс», що належать екснародному депутату України від ПР 5-го скликання Андрію Орлову. Останнього СБУ 2020-го року підозрювала в торгівлі вугіллям із територій «лнр» і «днр» в Україні та ЄС.

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Цікаво, що за даними ЗМІ, до реорганізації інтерес до «Південнодонбаської № 3» виявляв вугільний бізнесмен Віталій Кропачов, нині підозрюваний у завданні державі збитків у розмірі понад 2 млрд грн. Як писали «ФАКТИ», захист підприємця заперечує звинувачення Державного бюро розслідувань.

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