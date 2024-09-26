Пенсії у вересні більше не буде: що сталося

Четвер, 25 вересня, став останнім днем у вересні, коли було виплачено пенсію за перший осінній місяць. Проте пенсіонери з датою отримання своєї пенсії з 26-го по 30 вересня можуть не хвилюватися: свої виплати вони отримають без проблем. Про це повідомляє Пенсійний фонд України у своєму профілі у фейсбуці. У відомстві наголосили, що 25 вересня було завершено фінансування пенсій за вересень 2024 року.

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Українські пенсіонери можуть не хвилюватися, всі належні згідно із законом виплати з 26-го по 30 вересня вони отримають без затримок і вчасно. Просто, як з'ясували «ФАКТИ», згідно з існуючою практикою роботи Державного казначейства, яке здійснює переказ усіх бюджетних коштів, у тому числі для Пенсійного фонду України, останні кілька днів місяця операції припиняються. Це відбувається через підготовку Держказначейством звіту про всі фінансові операції за місяць. Тому залишок суми, необхідний для виплати пенсій та соціальної допомоги, переводиться авансом, а не точно у день виплати.

Простіше кажучи, ПФУ вже отримав усі гроші, необхідні для виплати пенсій українським пенсіонерам у вересні, і всі вони будуть виплачені вчасно. Так, у Пенсійному фонді підтвердили, що цього місяця на виплату пенсій було направлено 62,9 млрд грн, з яких 53,3 млрд грн було виплачено через банки, а решту — через «Укрпошту».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у 2025 році українські пенсіонери можуть отримати зростання пенсії на 1500 гривень. Щоправда, за дотримання однієї важливої умови.

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