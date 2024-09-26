За 8 мільярдів доларів та санкції проти росії: Зеленський подякував Байдену та Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський, який наразі перебуває у США, де зустрічається з вищім керівництвом цієї держави, висловив вдячність американському лідеру Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за рішення надати значну оборонну допомогу на загальну суму 7,9 мільярда доларів США та запровадження санкцій проти Росії.

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«Ми використаємо цю допомогу в найбільш ефективний і прозорий спосіб для досягнення нашої головної спільної мети: перемоги України, справедливого і тривалого миру і трансатлантичної безпеки. Я вдячний Сполученим Штатам за надання найважливіших засобів для захисту наших людей. Додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу „повітря — земля“, а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України», — зазначив Зеленський та додав, що цінує «рішення розширити програми з підготовки більшої кількості українських пілотів для польотів на F-16, а також рішучі санкції, запроваджені для подальшого обмеження здатності росії фінансувати свою агресію проти України».

Він також зазначив, що українська сторона «завжди цінувала потужну двопартійну підтримку у Сполучених Штатах та серед американців у справедливій справі України щодо перемоги над російською агресією».

Нагадаємо, що під час візиту Зеленського в США розгорівся дипломатичний скандал. Спікер нижньої палати Конгресу США і член Республіканської партії Майк Джонсон зажадав, аби президент України звільнив посла в США Оксану Маркарову. Джонсону не сподобалося, що Зеленський відвідував завод із виробництва боєприпасів у штаті Пенсильванія у супроводі лише представників Демократичної партії. Штат Пенсільванія вважається «хитким штатомів», де немає традиції голосувати за представників тієї чи іншої партії. Джонсон заявив, що цей візит — «втручання у президентські вибори в США».

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Фото з сайту президента України

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