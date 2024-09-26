Чекає на це з нетерпінням: до чого вже готується Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська, яка нещодавно повідомила, що завершила курс хімієтерапії, з нетерпінням чекає на щорічну різдвяну службу, на якій співають колядки. Вона відбудеться в грудні й буде показана по телебаченню у Великобританії напередодні Різдва.

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42-річна Кейт провела зустріч у Віндзорському замку з членами своєї команди з Кенсінгтонського палацу та Королівського фонду. Тож, скоріше за все, вона та її сім'я (включно з дітьми — принцом Джорджем, 11 років, принцесою Шарлоттою, 9 років, і принцом Луї, 6 років) візьмуть участь у службі у Вестмінстерському абатстві, пише People.

Це буде вже четверта коляда, яку відвідає принцеса Кейт. Вона використовує цю нагоду, щоб привернути увагу й подякувати благодійним організаціям.

Нещодавня зустріч Кейт була зазначена в придворному циркулярі — офіційному переліку обов'язків королівської сім'ї. Там було написано просто: «Принцеса Уельська, спільний патрон Королівського фонду принца і принцеси Уельської, сьогодні вранці провела зустріч у Віндзорському замку».

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Це була її друга офіційна зустріч трохи більше ніж за тиждень. 17 вересня вона провела ще одну зустріч з помічниками та співробітниками Центру раннього дитинства Королівської фундації, щоб обговорити хід її поточної місії з надання допомоги дітям, батькам та опікунам дітей віком до п'яти років.

Останні новини про роботу Кейт на тлі її відновлення після лікування з'явилися через кілька днів після того, як вони з Вільямом були сфотографовані під час поїздки до церкви в Краті Кірк, недалеко від замку Балморал, Шотландія, де вони зупинилися разом з 75-річним королем Чарльзом і 77-річною королевою Каміллою. Хоча вона періодично проводить зустрічі зі своїми палацовими чиновниками з червня, ці дві зустрічі стали першими, про які було повідомлено офіційно.

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9 вересня, коли Кейт повідомила, що її хімієтерапія закінчилася, в емоційному відео разом зі своєю сім'єю, вона сказала, що «з нетерпінням чекає на ще кілька публічних виступів найближчими місяцями».

У той час близькі їй люди говорили, що вона, швидше за все, візьметься за полегшену роботу та що вона продовжує працювати з дому, зустрічаючись, читаючи про важливі події та здійснюючи телефонні дзвінки.

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Говорили, що одним з можливих виходів буде коляда, а також приєднання до короля на щорічній британській службі в День пам'яті в Лондоні в листопаді.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про таємничий крок Кейт Міддлтон і принца Вільяма, що був пов’язаний з пограбуванням банку.

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