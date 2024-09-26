«Українська криза»: Китай не відмовляється від власних зусиль для досягнення миру в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях Генеральної асамблеї Організації об’єднаних націй у Нью-Йорку, де виступав президент Володимир Зеленський, провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Про це повідомила пресслужба МЗС України.

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Двосторонні переговори міністрів контролював голова ОП Андрій Єрмак.

«Обговорили перспективи подальших контактів на найвищому рівні. Ми поінформували про зусилля України щодо реалізації Формули миру та обмінялися думками щодо принципів досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру для України на основі Статуту ООН», — написав Сибіга у мережі Х.

Своєю чергою китайський дипломат підкреслив, що позиція його країни щодо «української кризи» (так у КНР називають війну росії проти України) залишається послідовною та полягає у сприянні припиненню бойових дій та дипломатичному врегулюванню конфлікту.

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«Китай завжди виступав за мирне вирішення суперечок і за те, що всі „гарячі“ питання мають вирішуватися шляхом політичного діалогу. Ми ніколи не беремо участі в геополітичних іграх і не прагнемо особистої вигоди», — сказав Ван Ї.

Політик також підтвердив готовність Пекіна підтримувати зв’язок з усіма сторонами конфлікту, включно з Україною, та продовжувати робити те, що Китай вважає правильним для якнайшвидшого досягнення миру.

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Також Ван Ї зустрівся з високим представником ЄС Жозепом Боррелем на полях ГА ООН. Під час цієї зустрічі він заявив, що Китай не відмовиться від власних зусиль із досягнення миру в Україні та є прихильником сприянню деескалації ситуації.

На думку дипломата, КНР завжди дотримувалася об’єктивної та справедливої позиції щодо «української кризи», а звинувачення в бік Пекіна про підтримку рф є безпідставними.

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«Якщо хтось усе ще звинувачує Китай, то він намагається перекласти відповідальність на нашу країну, і в нього до того ж є приховані мотиви», — підкреслив Ван Ї.

На що Жозеп Боррель зауважив, що матеріальна та дипломатична підтримка, яку КНР надає рф, підживлює війну проти України. А в основі мирного плану має бути статут ООН для досягнення справедливого миру. Також Боррель підкреслив, що спільна заява Китаю та Бразилії від травня 2024 року не сприяє цьому.

Як наголошує відомий історик та оглядач Bloomberg Ніл Фергюсон, Китай надає величезні економічні ресурси росії. За останні місяці зусилля КНР значною мірою спрямовувались на відновлення промислової бази та виробництво росією зброї, яка застосовується для війни з Україною. Китайські лідери, які говорять про себе як про миротворців, насправді «благословили вторгнення» в Україну. Підтримка президента Сі Цзіньпіна була вирішальною для виживання путіна та його режиму з часів, коли Збройні сили України відбили спробу рф окупувати Київ два роки тому.

Як стало відомо агенції Reuters, у Китаї для російського підприємства почали виготовляти нові безпілотники «Гарпія-3».

Зокрема, компанія «Купол», дочірнє підприємство російської державної збройової компанії «Алмаз-Антей», розробила та провела льотні випробування в Китаї нової моделі безпілотника «Гарпія-3» (G3) за допомогою місцевих фахівців. Підприємство змогло виробити безпілотники, включно з G3, у великих масштабах на заводі в Китаї, щоб використовувати їх у війні проти України.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило Reuters, що не знало про такий проєкт, додавши, що в країні запроваджені суворі заходи контролю за експортом безпілотників.

Згідно з документами, які є в розпорядженні Reuters, компанія «Купол» зі штаб-квартирою в Іжевську отримала сім військових безпілотників, включно з двома «Гарпіями», виготовлених у Китаї. Двоє співрозмовників у розвідці заявили агенції, що зразки безпілотників російської компанії «Купол» були першим конкретним доказом того, що дрони, виготовлені в Китаї, були доставлені до росії під час її великої війни проти України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що росія отримала від Китаю легкі колісні бронеавтомобілі ZFB-05.

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