В Офіс генерального прокурора заявили про встановлення місцезнаходження народного депутата-втікача Артема Дмитрука. Генпрокуратура готує матеріали для його екстрадиції, повідомляє пресслужба відомства.

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«У рамках співробітництва з компетентними органами іноземної держави Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває у розшуку у зв'язку із переховуванням від органів правосуддя в Україні. Наразі місцезнаходження депутата встановлено та судом йому визначено запобіжний захід», — йдеться в повідомленні.

В ОГП нагадали, що Артема Дмитрука підозрюють у скоєнні нападів групою осіб на поліцейського та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричиненні потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

Як писали «ФАКТИ», 25 серпня Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив чинному народному депутату України Артему Дмитруку про підозру. Дмитрук, коментуючи цю інформацію, назвав усі справи проти нього «абсолютно сфальсифікованою і вигаданою історією». За його словами, влада продовжує своє полювання на незгодних із режимом.

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29 серпня Артема Дмитрука оголосили у розшук.

2 вересня правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон у Придністров'ї. Оголошений у розшук нардеп-втікач Дмитрук дав інтерв'ю британському виданню The Independent, у якому заявив, що мав постати перед Вестмінстерським магістратським судом Лондона, щоб оскаржити запит на екстрадицію від українського уряду.

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