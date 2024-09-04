Суд заарештував одного учасника незаконного переправлення нардепа-втікача Дмитрука

Суд заарештував одного з учасників незаконного переправлення народного депутата-втікача Артема Дмитрука через державний кордон України з альтернативою застави у 5 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

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«Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа через державний кордон. Підозрюваний має можливість внести заставу в 5 млн грн», — йдеться в повідомленні.

У повідомленні не зазначено прізвище нардепа та фігуранта, але за даними джерела УП, йдеться про Дмитрука та єдиного фізично затриманого фігуранта справи — чоловіка на ім'я Станіслав Корчак.

За даними ГБР, він контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалася втеча.

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23 серпня 2024 року нардеп Артем Дмитрук незаконно перетнув кордон України з Республікою Молдова в районі пункту пропуску «Павлівка». Дмитрукові, який втік «слугі народу», в Україні інкримінують напад групою осіб на правоохоронця і військового, замах на викрадення вогнепальної зброї, заподіяння потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень і хуліганство, а також нелегальне перетинання кордону. Він оголошений у міжнародний розшук .

За даними слідства, йому допомогли троє спільників. Їм зараз повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Двоє, зокрема організатор, втекли за межі України, одного було затримано. Санкція статті передбачає покарання до 7 років ув'язнення.

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