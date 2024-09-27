Гол Довбика за «Рому» та гостьова невдача команди Яремчука: відеоогляди матчів Ліги Європи, на якому місці «Динамо»

У четвер, 26 вересня, ще дев'ятьма поєдинками завершилася програма 1-го туру Ліги Європи, в якій напередодні «Динамо» зазнало розгромної поразки від «Лаціо» (0:3).

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Ліга Європи. 1-й тур

«Рома» (Італія) — «Атлетик» (Іспанія) — 1:1 (Довбик, 32 — Передес, 85).

Форвард збірної України Довбик вийшов на матч із басками у стартовому складі «Роми» і, відігравши до 81-ї хвилини, відзначився влучним ударом у третьому поєдинку поспіль. Ось тільки шкода, що команда українця не втримала перемогу.

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«Ліон» (Франція) — «Олімпіакос» (Греція) — 2:0 (Шеркі, 65, Бенрахма, 71).

Греки пропускали голи в Ліоні вже після заміни форварда збірної України Яремчука, котрий залишив поле на 60-й хвилині поєдинку.

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«Мальме (Швеція) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 0:2 (Байрамі, 1, Маккосленд, 76).

Автор найшвидшого голу в історії чемпіонатів Європи Байрамі (на Євро-2024 він забив за Албанію італійцям на 23-й секунді зустрічі) вивів «Рейнджерс» уперед на 55-й секунді матчу в Мальме та допоміг «жертві» «Динамо» здобути гостьову перемогу.

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«Фенербахче» (Туреччина) — «Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія) — 2:1 (Союнчу, 26, Берджесс, 82, у свої ворота — Сайкс, 90+4). На 79-й хвилині вилучено Макаллістера («Юніон Сент-Жиллуаз»), а на 90-й — Осаї («Фенербахче»). На 90+2-й хвилині Іванович («Юніон Сент-Жиллуаз») не реалізував пенальті.

«Аякс» (Нідерланди) — «Бешикташ» (Туреччина) — 4:0 (Екітіке, 38, Годтс, 51, 73, Тейлор, 55).

«Айнтрахт» (Німеччина) — «Вікторія» (Чехія) — 3:3 (Фітц-Джим, 31, Діна, 62, Крістенсен, 67 — Шульц, 41, Аду, 87, Ємелка, 90+3).

«Брага» (Португалія) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) — 1:1 (Брума, 88 — Давіда, 30, з пенальті).

ФКСБ (Румунія) — РФШ (Латвія) — 4:1 (Бірліджа, 8, Стефанеску, 32, Олару, 58, 69 — Липущек, 23).

«Тоттенхем» (Англія) — «Карабах» (Азербайджан) — 3:0 (Джонсон, 12, Сарр, 53, Соланке, 68). На 8-й хвилині вилучено Дрегушина («Тоттенхем»), а на 58-й Байрамов («Карабах») не реалізував пенальті.

На жаль, після поєдинків стартового туру «Динамо» посідає у турнірній таблиці ЛЄ 34-те місце. Нижче лише «Карабах» та «Бешикташ».

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025 УЄФА, ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи в єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що нападник збірної України Артем Довбик змінив «Жирону» на «Рому».

Фото ФК «Рома»

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