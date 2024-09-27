Де дивитися онлайн Україна — Венесуела: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч за вихід до півфіналу ЧС-2024 з футзалу

У неділю, 29 вересня, збірна України з футзалу, яка перемогла в 1/8 фіналу Нідерланди (3:1), проведе на «Хумо Арені» у столиці Узбекистану Ташкенті матч ¼ фіналу чемпіонату світу проти команди Венесуели.

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Нагадаємо, що південноамериканці в першому раунді плей-оф ЧС-2024 створили сенсацію, перемігши дворазових чемпіонів світу та семиразових чемпіонів Європи іспанців (2:1).

До речі, на груповій стадії ЧС-2024 збірна Венесуели програла Ірану (1:7) та Франції (3:7), а також перемогла Гватемалу (7:3) і пробилася до 1/8 фіналу як найгірша з чотирьох найкращих команд, що посіли у квартетах треті місця.

У майбутньому матчі букмекери віддають перевагу «жовто-синім», що посідають в рейтингу ФІФА 12-у позицію (венесуельці — на 21-му місці). Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу підопічних Олександра Косенка в основний час приймає з коефіцієнтом 1,47, на нічию — 5,30, на виграш Венесуели — 4,60.

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У прямій трансляції на території нашої країни матч Україна — Венесуела дивіться (початок — о 18:00) на регіональних каналах «Суспільного», телеканалі «Суспільне Спорт», сайті «Суспільне Спорт» та YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

Чемпіонат світу з футзалу. ¼ фіналу

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29 вересня (неділя)

Україна — Венесуела 18:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт»

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Додамо, що у разі проходження венесуельського бар'єра «жовто-сині» у півфіналі світової першості зіграють 2 жовтня з переможцем протистояння між Бразилією та Марокко.

Інші чвертьфінальні дуети ЧС-2024 сформують: переможець пари Таїланд — Франція та Парагвай, а також переможець пари Аргентина — Хорватія та Казахстан.

Додамо, що чинний чемпіон світу Португалія склала свої повноваження, сенсаційно поступившись Казахстану (1:2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футзалу у групі чемпіонату світу програла Аргентині (1:7), а також розгромила Анголу (7:2) та Афганістан (4:1).

Фото uaf.ua

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