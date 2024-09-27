Смачна буженина без духовки: красуня з чарівним голосом Аліна поділилася сімейним рецептом
Фудблогерка Alina FooDee, яка нещодавно поділилася рецептом смачної й швидкої вечері, розповіла, як приготувати буженину без духовки. Саме так готували буженину в її сім'ї.
Інгредієнти:
Свиняча шия — 1 кг
Сіль — 1 ч.л.
Чорний перець — 1 ч.л.
Лавровий лист — 1 шт.
Часник — 8 зубчиків
Окріп — 1 л
Сіль — 1 ч.л.
Лавровий лист — 1 шт.
Часник — 3 зубчики
Приготування:
Лавровий лист поламати на маленькі шматочки.
Кожен зубчик часнику розрізати навпіл й обваляти у спеціях.
Зробити прокол у свинячій шиї й вставити часник та шматочок лаврового листа.
Посолити та поперчити м'ясо з усіх боків.
Можна ще додати улюблені спеції. Наприклад, мелений коріандр.
Можна залишити м'ясо в холодильнику на ніч, щоб воно добре промаринувалося.
Перший варіант — покласти м'ясо в пакет, дуже щільно зав'язати його, потім покласти ще в один пакет, теж щільно зав'язати.
Так зробити 3−4 рази, щоби сік з м'яса залишався в пакеті.
Потім покласти м'ясо у пакетах у каструлю, залити окропом і готувати 1,5−2 години.
Інший варіант — обсмажити м'ясо на олії з усіх боків.
Коли м'ясо обсмажене з усіх боків, залити окріп (приблизно 1 літр). Додати часник, лавровий лист, сіль.
Накрити кришкою та варити 1,5 години на маленькому вогні.
Через 45 хвилин перевернути м'ясо на інший бік.
Коли буженина повністю зварилася, дати їй охолонути у бульйоні.
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