Максимально «ледача» вечеря від блогерки-красуні з чарівним голосом: аромат та смак просто неймовірні!

Красуня і володарка чарівного голосу Alina FooDee продовжує свої кулінарні експерименти, пропонуючи нові варіанти домашніх обідів і вечерь з м'ясом курки .

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Цього разу вона «винайшла» українську варіацію східного супу — шурпи, що традиційно готується з баранини, картоплі та моркви.

Саме така страва, впевнена молода господиня, буде найбільш доречною на столі під час осінньої сімейної вечері, адже його аромат і смак просто неймовірні!

Та й технологія її приготування виглядає максимально просто — з розрахунком на зайнятих мам, які не мають цілої години, аби стояти над каструлею.

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Необхідні продукти:

цибуля — 300 г

вершкове масло — 30 г

курячі стегна без шкірки (або інша частина курки) — 800 г

картопля — 700 г

морква — 1 шт (120 г)

болгарський перець — 1−2 шт (300 г)

окріп — 400−500 мл

сіль, чкрний перець — на смак.

Приготування

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Спочатку слід підготувати м'ясо, посипавши шматочки з усіх боків сіллю та чорним перцем.

Нарізану кубиком цибулю протушкувати на вершковому маслі до м'якості, наприкінці процесу виклавши зверху курятину.

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Додати шарами картоплю, моркву та болгарський перець, залити в кінці окропом.

Тушкувати на повільному вогні протягом години, не помішуючи.

«Це максимально ледачий рецепт», — жартує зі свого витвору Аліна.

Ну, а як доповнення до такої ситної вечері відмінно підійде свіжий і оригінальний овочевий салат, про який блогерка розповіла раніше.

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