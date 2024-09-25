Максимально «ледача» вечеря від блогерки-красуні з чарівним голосом: аромат та смак просто неймовірні!
Красуня і володарка чарівного голосу Alina FooDee продовжує свої кулінарні експерименти, пропонуючи нові варіанти домашніх обідів і вечерь з м'ясом курки .
Цього разу вона «винайшла» українську варіацію східного супу — шурпи, що традиційно готується з баранини, картоплі та моркви.
Саме така страва, впевнена молода господиня, буде найбільш доречною на столі під час осінньої сімейної вечері, адже його аромат і смак просто неймовірні!
Та й технологія її приготування виглядає максимально просто — з розрахунком на зайнятих мам, які не мають цілої години, аби стояти над каструлею.
Необхідні продукти:
- цибуля — 300 г
- вершкове масло — 30 г
- курячі стегна без шкірки (або інша частина курки) — 800 г
- картопля — 700 г
- морква — 1 шт (120 г)
- болгарський перець — 1−2 шт (300 г)
- окріп — 400−500 мл
- сіль, чкрний перець — на смак.
Приготування
Спочатку слід підготувати м'ясо, посипавши шматочки з усіх боків сіллю та чорним перцем.
Нарізану кубиком цибулю протушкувати на вершковому маслі до м'якості, наприкінці процесу виклавши зверху курятину.
Додати шарами картоплю, моркву та болгарський перець, залити в кінці окропом.
Тушкувати на повільному вогні протягом години, не помішуючи.
«Це максимально ледачий рецепт», — жартує зі свого витвору Аліна.
Ну, а як доповнення до такої ситної вечері відмінно підійде свіжий і оригінальний овочевий салат, про який блогерка розповіла раніше.185
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