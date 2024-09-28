Фіналістка «Голосу країни» виходить заміж (фото)

Учасниця шоу «Голос країни» та солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко виходить заміж.

Фото з обручкою на безіменному пальці вона опублікувала в Instagram.

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Щаслива співачка

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«Я вірила в те, що одного разу ти прийдеш і зміниш все моє життя», — написала Грицаєнко, не вказавши імені свого обранця.

Втім, це не збентежило її фанів і дівчина отримала море привітань та теплих слів на свою адресу.

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«Сліпить очі від щасливої посмішки», «Вітаю, нарешті це трапилося», «Ура, ура, ура» , — пишуть фоловери.

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Також нагадаємо, що багаторічній ведучій «Голосу країни» Тіні Кароль нещодавно освідчилися просто на сцені.

Фото instagram.com/inessa_hrytsaienko_/

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