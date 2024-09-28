41.01 / 41.53 45.86 / 46.50
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Фіналістка «Голосу країни» виходить заміж (фото)

16:31 28 вересня 2024
Щаслива наречена

Учасниця шоу «Голос країни» та солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко виходить заміж.

Фото з обручкою на безіменному пальці вона опублікувала в Instagram.

Щаслива співачка

РЕКЛАМА

«Я вірила в те, що одного разу ти прийдеш і зміниш все моє життя», — написала Грицаєнко, не вказавши імені свого обранця.

Втім, це не збентежило її фанів і дівчина отримала море привітань та теплих слів на свою адресу.

РЕКЛАМА

«Сліпить очі від щасливої посмішки», «Вітаю, нарешті це трапилося», «Ура, ура, ура» , — пишуть фоловери.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо, що багаторічній ведучій «Голосу країни» Тіні Кароль нещодавно освідчилися просто на сцені.

Фото instagram.com/inessa_hrytsaienko_/

204

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Пенсії у вересні більше не буде: що сталося

яблучний пиріг

Смачний яблучний пиріг за 5 хвилин: просто вилийте тісто у форму і викладіть яблука

військові

«Куди йдуть мільярди мільярдів? Ми не можемо 11-й рік просити людей постійно нас забезпечувати»: комбат про проблеми з забезпеченням ЗСУ

карти

Левам — «Сила», Водоліям — «Місяць», а Близнюкам — «Закохані»: Таро-прогноз на суботу, 28 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту