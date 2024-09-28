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Ароматні ватрушки із сиром: ідеально для осінніх чаювань

20:35 30 вересня 2024
ватрушки із сиром

Смачна, з ніжною начинкою. Одного шматочка буде мало! Ватрушка з сиром — це та випічка, яка обов’язково підкорить ваші смакові рецептори. А діти точно будуть у захваті, ділиться кулінарка Наталія Бевза.

Інгредієнти:

  • 300 мл молока
  • 30 г пресованих дріжджів
  • 100 г цукру
  • 100 г топленого масла
  • 0,5 ч. л. солі
  • 2 яйця
  • 600 г борошна

Начинка:

  • 400 г домашнього сиру,
  • 1 білок,
  • 100 г цукру,
  • 4 ст. л. сметани,
  • ванільний цукор

Приготування:

В тепле молоко додаємо цукор і дріжджі, добре розмішуємо. Провіряємо на активність дріжджів і залишаємо на 15 хв.

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Виливаємо в миску опару, додаємо масло, сіль, яйця (яйце + білок, а жовток піде на змащування булочок). Перемішуємо, всипаємо частинами пересіяне борошно і замішуємо тісто. В кінці змащуємо миску і тісто олією, ставимо для підростання на 1 годину.

Розділяємо тісто на 16 шматочків вагою по 80 г і робимо колобки, які складаємо на застелене пергаментом деко по 8 шт.

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Накриваємо зверху плівкою і залишаємо для збільшення в об'ємі на 20 хв.

Беремо стакан, вмокаємо в борошно і посередині кружечка робимо виямку, яку добре втискаємо до самого кінця. Змащуємо жовтком+молоко і накладаємо сирну начинку. Ще залишаємо на 10 хв.

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Ставимо випікати при t 180 °C — 30 хвилин.

Раніше учасниця шоу «МастерШеф» Мирослава Пекарюк розповіла, як приготувати квасолевий паштет із сушеними грибами. А фудблогерка Alina FooDee поділилася рецептом смачної буженини, яка готується без духовки.

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