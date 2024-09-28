Фасолевий паштет із сушеними грибами: будете в захваті від цього смаку
Учасниця 12-го сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Мирослава Пекарюк, яка поділилася рецептом «Велятинської дзями» — неймовірно смачної страви, яку готують на Закарпатті, продовжила кулінарне турне Західною Україною.
У соцмережі вона показала, як правильно приготувати дуже смачний і духмяний квасолевий паштет з сушеними білими грибами і зізналася, що й сама є великою шанувальницею різних (домашніх) паштетів.
Інгредієнти:
- квасоля (біла велика) — 500 г;
- гриби білі сушені — 50 г;
- морква — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- часник — 4 зубчики;
- гірчиця — 1 ч. л;
- сіль, перець, паприка.
Хід приготування:
1. Квасолю відварюємо до готовності у підсоленій воді, гриби заливаємо окропом на 15−20 хвилин.
2. Нарізаємо цибулю дрібним кубиком, моркву натираємо на малій тертці, гриби, які помʼякли, довільно нарізаємо (воду з них не виливаємо!);
3. Підсмажуємо цибулю до жовтого кольору, додаємо моркву, тушкуємо, додаємо гриби, сіль, перець, паприку, воду з грибів, перемішуємо все, додаємо відварену квасолю, вичавлюємо часник і ще тушкуємо протягом 15−20 хвилин.
4. Нарешті ерекладаємо все в чашу блендера, додаємо гірчицю і перебиваємо до однорідної паштетної маси.
«Будете у захваті від цього смаку!» — впевнена Мирослава.
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