«Нами зроблено важливі кроки»: Блінкен про український План перемоги та дозвіл на удари по росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен після візиту у Нью-Йорк президента Володимира Зеленського заявив на пресконференції, що Америка значно збільшила підтримку України, оголосивши про пакет допомоги вартістю понад 8 мільярдів доларів, пише «Голос Америки».

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«Нами зроблено важливі кроки, щоб підтримати народ України, який продовжує відстоювати свій суверенітет і незалежність, своє право вирішувати власне майбутнє, — сказав Блінкен. — Цих грошей має вистачити до завершення каденції нинішньої адміністрації. Адміністрація тепер вивчає План перемоги, який президент Зеленський представив президенту США Джо Байдену».

Щодо того, чи Київ отримає дозвіл на використання західної зброї для завдання ударів по військових об'єктах вглиб росії, Блінкен заявив: «Адміністрація та партнери України тепер вивчають подробиці цього плану і, за потреби, розглядають додаткові дії, щоб допомогти українцям досягти перемоги. Президент Байден дуже чітко заявив, що він відданий успіху України. Він також прагне переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для ефективного захисту. Кожен крок на цьому шляху ми пристосовували та адаптували до потреб, і я переконаний, що ми продовжуватимемо це робити».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що сказав Дональд Трамп на зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

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