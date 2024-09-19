Немає сенсу говорити: політолог про дозвіл Байдена на ракетні удари України вглиб території росії

Політолог Микола Давидюк впевнений, що зараз немає сенсу розмовляти про дозвіл на удари вглиб території рф, поки до України не прибули відповідні ракети.

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«Про зняття обмежень ми почуємо тоді, коли пролунає інформація про перші глибокі постріли по території росії. Через удари далекобійною зброєю ядерна війна або третя світова не почнуться, адже Україна постійно б’є по територіях, які путін вписав в конституцію рф. Україна б’є по території Криму. Також сьогодні в Маріуполі були прильоти — ми знищили військові склади зі зброєю», — говорить політолог.

Він додав, що Байден зараз перебуває в процесі ухвалення рішення щодо ударів вглиб росії.

«Виходить так, що або Стармер не дотиснув, або рішення прийнято, просто ще ракети не поставлені. А сенс говорити, що добро дали на удари, якщо ракети ще не прибули?» — резюмує експерт.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що у Британії прийнято рішення дозволити Україні бити по цілях на території росії.

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