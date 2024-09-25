Гаррі та Меган знову зневажили: Національна галерея відмовляється виставляти портрет Сассексів

Національна портретна галерея в Лондоні вирішила не виставляти портрет герцога та герцогині Сассекських, незважаючи на придбання зображення на початку цього року. Нагадаємо, що нещодавно принца Гаррі та Меган Маркл застерегли від небезпечного кроку, який є відчайдушною спробою зберегти свою актуальність і залишитися в новинах.

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На чорно-білому знімку, зробленому їхнім близьким другом і відомим фотографом Місаном Гарріманом, подружжя зображено на відкритті саміту One Young World у Манчестері два роки тому.

Хоча портрет додано до престижної колекції галереї та його можна переглянути онлайн, представник галереї підтвердив, що найближчим часом він не потрапить на стіни галереї. «Наразі немає планів виставляти портрет у галереї», — повідомив прес-секретар рішення, яке розчарувало шанувальників королівської пари, пише Marca.

Рішення не показувати портрет викликало здивування, особливо враховуючи репутацію Національної портретної галереї як однієї з найкращих у світі колекцій культових зображень. Прийняття цього рішення підживлює припущення про триваючу напруженість між Гаррі, Меган та рештою королівської родини. Тим не менш, принцеса Кейт, яка є патроном галереї з 2012 року, не контролює, які зображення представлені в колекції.

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Це не перший раз, коли Гаррі та Меган залишаються осторонь. Раніше цього року стало відомо, що Королівська колекція, яка містить понад мільйон предметів, що охоплюють столітню історію британської монархії, не містить жодної фотографії Меган у своїх архівах.

Місан Гарріман — відомий фотограф і перший темношкірий чоловік, який зняв обкладинку британського Vogue. Однак навіть його відома робота не змогла забезпечити портрету Гаррі та Меган місце в головній експозиції Національної галереї.

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Це останнє зневажливе ставлення слідує за довгою історією суперечок навколо королівських портретів. Сама принцеса Кейт зазнала негативної реакції через портрет, написаний Полом Емслі, який критики назвали «жахливим» і «гнилим». Суперечливу картину тихо перемістили в сховище, експонати якого доступні лише за особливим записом, незважаючи на те, що Кейт спочатку похвалила портрет як «геніальний» та «дивовижний».

Оскільки і Гаррі, і Меган, і навіть принцеса Кейт залишаються осторонь, рішення галереї продовжує ставити питання про те, що насправді визначає королівський портрет, гідний публічного показу.

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Раніше «ФАКТИ» писали про нові офіційні портрети британської королівської родини.

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