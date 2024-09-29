Вийняв мікрочіп від Меган? Принц Гаррі відвідав тату-салон й спровокував чутки про розлучення (відео)

Принц Гаррі, який нарешті почав будувати власний бренд й віддалятися від Меган Маркл, почав «брендобудування» з не зовсім стандартного кроку — він вирішив зробити перше у своєму житті тату.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Так, минулої середи Гаррі у супроводі охорони та представників поліції відвідав тату-салон East Side Ink у Нью-Йорку, де провів трохи більше години.

Місце він вибирав, певно, за відгуками впливових голлівудських друзів і знайомих, адже саме тут «забивалися» такі знаменитості, як Кріс Хемсворт, Роберт Дауні-молодший, Скарлетт Йоханссон, Кріс Еванс і Джеремі Реннер та інші.

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Журналісти навіть почали жартома робити ставки, яке саме тату набив опальний Сассекс: знак нескінченності, корону, портрет мами чи ім'я коханої дружини?

В останньому варіанті користувачі мережі, щоправда, дуже сумніваються. Більше того, багато хто впевнений, що сольний візит принца говорить про неминуче розлучення. Адже татуювання зазвичай роблять, коли починають нове життя.

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«Гаррі нарешті вирішив вийняти мікрочіп, який дбайлива дружина вшила йому під шкіру», — жартує один коментатор.

«А, можливо, він набив фразу «Та пішла ти, Меган», — припускає інший.

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Втім, більшість читачів Page Six у соціальній мережі просто обурюються тим, що принца на гроші платників податків охороняла поліція Нью-Йорка.

Раніше зневажливе ставлення до Гаррі та Меган продемонстрували у Національній портретній галереї в Лондоні, де вирішили не виставляти портрет герцога та герцогині Сассекських, попри те, що придбали зображення ще на початку цього року.

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