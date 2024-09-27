Саморобна «бомба» для унітаза: легко видаляє вапняний наліт, залишки сечі і найбільш стійкі плями (відео)

Багато господинь намагаються урізноманітнювати свій арсенал боротьби з засміченням в унітазі. І разом з трьома перевіреними методами від Олени Матвєєвої використовувати поради інших професіоналів.

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Зокрема, пораду від блогера «Smart Fox» («Хитрий Лис»), який пропонує взяти на озброєння метод саморобних «бомб» для унітаза.

Блогер радить перед виготовленням «бомб» спочатку нагріти воду до 60 градусів Цельсія. Після цього підійти з чайником до унітаза і вилити в нього воду.

«Але переконайтеся, що ви наливаєте його в саму воду, а не в чашу унітаза», — попереджає Smart Fox.

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Далі знадобляться такі інгредієнти — білий порошок, дві-три столові ложки «секретного компоненту», які вилити прямо в унітаз, залежно від того, наскільки він брудний.

Крім того, знадобиться мийний засіб для посуду. Його можна додати невелику порцію. Третій засіб — це білий гранулят — його потрібно додати таку ж кількість, як і першого засобу.

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«Як тільки ви додасте їх, то вода в унітазі почне пінитися і піднімати вище й вище в чаші, наповнивши її до країв, під самий обідок», — пояснює Фокс.

На цьому рівні її потрібно залишити на 30 хвилин, після чого взяти щітку для унітаза й добре почистити.

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«І, нарешті, просто змийте все, і переконайтесь, як все чудово очистилось. Це і буде дія саморобної туалетної бомби, яка призначена для видалення вапняного нальоту, нальоту сечі та навіть стійких плям», — констатує блогер.

А «секретними» інгредієнтами були харчова сода і лимонна кислота, зізнається він.

Ще один клінблогер нагадує про відомий багатьом спосіб очищення унітаза за допомогою газованих напоїв. За словами чоловіка, засіб чудово справляється з завданням.

Раніше ми розповідали, як очистити унітаз методом «двох ложок».

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