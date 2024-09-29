У Туреччині до астрономічного терміну ув’язнення засудили забудовника, чия будівля не витримала землетрусу

Підрядник Хасан Алпаргюн, чий будинок в місті Адан став могилою для 96 людей під час катастрофічних землетрусів в Туреччині у лютому 2023 року, був засуджений до 62 довічних ув'язнень і 865 років позбавлення волі, пише видання Haberler.

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В слуханнях у 12-му Вищому кримінальному суді Адани затриманий підсудний Хасан Алпаргюн брав участь через аудіовізуальну інформаційну систему з в'язниці. У залі суду були присутні адвокати та позивачі. Державний обвинувач, повторивши свою думку по суті справи, запропонував покарати Хасана Алпаргюна і продовжити термін його утримання під вартою, беручи до уваги всі докази, зібрані у справі.

Відповідаючи на звинувачення, висунуті проти нього, Алпаргюн пояснив, що він провів дослідження ґрунту перед будівництвом будівлі.

«Я побудував квартири відповідно до законів, — сказав він. — Я не використовував у будівництві жодних неякісних матеріалів. Я побудував будівлю відповідно до Положення про землетруси 1975 року. Проєкт є повним і бездоганним. Я отримав дозвіл на експлуатацію будівлі. Під час землетрусу в Джейхані в 1998 році будівля не зазнала жодних пошкоджень. Будівля зарекомендувала себе в цьому відношенні. У не несу жодної відповідальності. У будівлі було зроблено капітальний ремонт. Були фізичні втручання в носійні елементи й колони. Ударна сила землетрусу зруйнувала будівлю. Після інциденту я сам здався поліції. У мене серйозні проблеми зі здоров'ям. Я онкохворий. Мені зробили ангіопластику, мені 73 роки. Мене утримують під вартою тривалий час. Прошу мене звільнити й виправдати».

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Позивачі, які брали участь у справі, заявили, що вони скаржаться на підсудного і вимагають покарання Хасана Алпаргюна. А їхні адвокати просили суд розглянути 46-сторінковий другий експертний звіт, підготовлений комісією з 6 членів, що складається з викладачів Технічного університету Коньї, з тим, щоб підсудного судили за злочин «умисного вбивства».

Зрештою судова колегія вирішила зберегти поточний статус Хасана Алпаргюна, який був засуджений до 62 довічних ув'язнень і 865 років ув'язнення за «умисне заподіяння смерті й тілесних ушкоджень кільком особам».

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У розслідуванні щодо даної справи також стверджувалося, що Алпаргюн намагався перевести за кордон 990 тисяч доларів, 890 тисяч євро і 500 тисяч турецьких лір та хотів придбати квартиру в Нікосії на Кіпрі.

Додамо, що Хасан Алпаргюн — далеко не єдиний, кому в Туреччині висунули обвинувачення через руйнацію будівель під час землетрусу.

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Тим часом фахівці попереджають, що найближчими роками в Україні очікують землетрус силою 7−7,5 балів, який має статись в сейсмоактивній зоні Вранча.

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