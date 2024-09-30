Гурмани оцінять: грузинський рецепт варення з… перцю від Тінатін Ломінадзе

Фудблогерка Тінатін Ломінадзе, яка раніше розповідала, як приготувати мариновані кизил і сливи, назвавши їх вишуканою закускою, поділилася рецептом варення з перцю (або цицакіс мураба).

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«Таке варення готують не до чаю, а до вина. Гурмани оцінять поєднання зрілого овечого сиру з таким варенням під келих білого вина. На перший смак, це солодке варення з ароматом паприки та яблука. Однак смак розкривається поступово — солодке переходить у гострий післясмак, що розігріває. Важливо в цьому рецепті вичистити все насіння з перцю і видалити внутрішні перегородки, а також витримати час приготування», — пояснює фудблогерка на своїй сторінці в соцмережах.

Інгредієнти (на 1 літр варення): Болгарський солодкий червоний перець — 1 кг;

Гострий червоний перець — 200 г;

Червоні яблука — 2 шт.;

Сік одного лимона;

Цукор — 800 р.

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Приготування: РЕКЛАМА Перець вичистити та нарізати кубиками, яблука очистити від шкірки та нарізати слайсами, засипати цукром та залишити на 10−12 годин.

Яблучно-перцеву суміш варити на повільному вогні 40 хвилин.

Перебити блендером на однорідну масу.

За бажанням додати гвоздику, лимонний сік і варити ще 5 хвилин.

Розлити по стерилізованих банках.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» львівська кулінар Оксана Вознюк розповіла про закарпатський сливовий леквар — це повидло, яке готують без цукру.

Фото — скріншот

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