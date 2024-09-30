Завтра Київ зупиниться на 10 хвилин

У вівторок, 1 жовтня, Київ вшановуватиме пам'ять полеглих героїв у День захисників і захисниць хвилиною мовчання та зупинкою руху на Хрещатику й Майдані Незалежності.

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Як повідомляють в КМДА, в рамках заходів на державному рівні загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності. У центрі міста рух зупинять орієнтовно на 10 хвилин.

Автовласників попередили, що управління патрульної поліції у місті Києві організовуватиме зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик у межах перехрестя з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні з 8:55 до 9:05.

Киян та гостей столиці закликали долучитися до вшанування пам'яті загиблих героїв і зупинитися о 9:00, щоб віддати шану тим, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України.

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Також 1 жовтня відзначається велике церковне свято — Покров Пресвятої Богородиці. За григоріанським календарем він раніше припадав на 14 жовтня, але вже кілька років, як українські церкви перейшли на юліанський календар. Божа Матір вважається покровителькою українського війська.

Фото зі сторінки командування Об'єднаними силами ЗСУ

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