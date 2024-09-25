У перегонах між Трампом та Гарріс немає явного лідера: результати соцопитування
Президентські перегони між віце-президенткою Камалою Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом надзвичайно напружені, причому підтримка Гарріс спирається на сильнішу особисту привабливість, а Трампа — на міцну базу і значну перевагу в управлінні економікою, навіть незважаючи на менш позитивне відношення до нього, його емпатії і темпераменту, пише CNN.
Нове опитування CNN, проведене SSRS, показало, що серед потенційних виборців по всій країні 48% підтримують Гарріс, а 47% - Трампа, що свідчить про відсутність явного лідера в перегонах. Близько 2% заявили, що планують голосувати за ліберала Чейза Олівера і 1% - за кандидата від Партії зелених Джилл Стайн. І Гарріс, і Трамп мають позитивну підтримку більшості своїх прихильників — 72% прихильників Трампа кажуть, що їхній вибір більше за нього, ніж проти Гарріс, тоді як 60% прихильників Гарріс кажуть, що їхній вибір більше за неї, ніж проти нього.
Це значний зсув у ставленні виборців до перегонів порівняно з тим, що було на початку літа. В останньому національному опитуванні CNN у липні, невдовзі після того, як президент Джо Байден завершив свою президентську кампанію, а Гарріс стала кандидаткою від Демократичної партії, прихильники Гарріс були рівномірно розподілені між тими, хто підтримував її, і тими, хто керувався антитрампівськими настроями. А прихильники Байдена в попередніх опитуваннях говорили, що своїм вибором вони здебільшого висловлюють опозицію до Трампа.
Гендерний розрив в опитуванні також більш сконцентрований серед білих виборців (білі чоловіки розділили 58% голосів за Трампа і 35% за Гарріс, а білі жінки — 50% за Трампа і 47% за Гарріс), з дуже незначним гендерним розривом серед чорношкірих або латиноамериканських виборців. Гарріс значно випереджає Трампа серед потенційних виборців віком до 30 років (55% підтримують її проти 38% тих, хто підтримує Трампа), а також серед чорношкірих (79% Гарріс проти 16% Трампа) і латиноамериканських (59% Гарріс проти 40% Трампа) виборців.
Лише 2% потенційних виборців заявили, що ще не визначилися з кандидатом, якого підтримають, і ще 12% - що вже визначилися, але можуть змінити свою думку.
Опитування свідчить про те, що загалом Гарріс почала будувати більш позитивний особистий імідж, випереджаючи Трампа за кількома показниками.
Серед усіх зареєстрованих виборців 47% заявили, що відчуватимуть «страх», якщо на виборах переможе Трамп, і стільки ж — 45% - у разі перемоги Гарріс. Сорок один відсоток будуть «розлючені», якщо переможе Трамп, що трохи більше, ніж тих, хто відчуватиме себе так, якщо переможе Гарріс (37%).
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