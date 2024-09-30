Час змін: з 1 жовтня на українців чекає багато нововведень

Другий місяць осені буде досить багатим на зміни, зокрема, деякі з українців отримають збільшення мінімальної допомоги з безробіття, а також пенсій. Також у жовтні українці, які долучились до програми Національний кешбек, зможуть отримати перші кошти за придбання товарів нашого виробництва.

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Так, з початку жовтня збільшиться мінімальний розмір допомоги з безробіття. Як повідомила керівниця Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, сума виплат становитиме 3 тис. грн. Підвищення мінімального розміру допомоги стосуватиметься лише людей, які мають щонайменше сім місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих переселенців. Для людей, які не мають страхового стажу, розмір допомоги з безробіття залишиться на рівні 1,5 тис. грн.

Як повідомляє Міністерство економіки України, вже 663 тис. українців бачать кешбек у «Дії» і це число постійно збільшується. Обсяг нарахованого кешбеку від старту програми — 23,6 млн грн. Загалом, близько 1,5 млн громадян долучилися до Національного кешбеку, у «Дії» активовано 812 тис. карток. І вже в жовтні українці зможуть отримати перші кошти після запуску у вересні наймасштабнішої онлайн-послуги — Національний кешбек.

«Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані у вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року», — йдеться у повідомленні Урядового порталу.

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Нагадаємо, що за придбання кожного з товарів покупець отримує 10% від вартості покупок, це до 3 000 грн щомісяця. Кешбек нараховується на продукцію локальних виробників, що внесені у програму, за виключенням підакцизної продукції (пальне, тютюн та міцний алкоголь).

Також у жовтні в багатьох регіонах України розпочнеться опалювальний сезон. Так, відповідно до чинного законодавства, орган місцевої влади може ухвалити рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів і протримається у такому режимі впродовж трьох діб поспіль.

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На окремі категорії громадян з 1 жовтня очікує підвищення пенсій. Зокрема, пенсія зросте для громадян, які мають право на надбавку за віком у 70, 75 та 80 років. Також підвищення літні люди можуть отримати, якщо виплати не перевищують 10 340,35 грн.

З урахуванням цього, українці у віці:

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• 70−74 роки отримають додатково 300 грн;

• 75−79 років — 456 грн;

• 80 років і більше — 570 грн.

З 1 жовтня 2024 року, згідно з оновленими вимогами МОЗ, працівники закладів освіти проходитимуть комплексний медичний огляд. Він передбачатиме лабораторні та інструментальні дослідження, а також консультації лікарів-спеціалістів. Також з 1 жовтня 2024 року щеплення стане обов’язковою умовою для роботи. Без нього освітян не будуть допускати до роботи.

У школах України осінні канікули орієнтовно триватимуть з 28 жовтня до 3 листопада 2024 року. Однак заклади освіти можуть змінювати ці дати, зазначають в уряді. Велике значення матиме наявність систем автономного опалення.

В Україні у жовтні переведуть годинники на зимовий час. Це станеться 27 жовтня. Час потрібно перевести о 4:00 на одну годину назад.

У період з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року побутові споживачі, які використовують для опалення житла електроенергію, платитимуть за неї пільгову ціну. Один кіловат для них коштуватиме в цей період 2,64 гривні замість 4,32 гривні. Але такий тариф діятиме за умови споживання не більше 2000 кіловат електричної енергії на місяць. Для тих, хто перетне цю межу, вартість залишиться без змін. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 632 від 31 травня 2024 року.

З 1 жовтня агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) збільшить виплати українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій, які можна буде використати для оплати тимчасового житла, а також на продукти харчування та особистої гігієни. Вразливі верстви населення отримуватимуть 3600 грн для кожного члена домогосподарства (раніше було 2200 грн).

Як писали «ФАКТИ», також з 1 жовтня Нацбанк вводить ліміт у 150 тис. грн на перекази коштів між картками. Ліміт діє лише на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

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