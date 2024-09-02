Національний кешбек запустили в «Дії»: як це працює (відео)

В «Дії» розпочався бета-тест програми Національного кешбеку. Про це повідомили в Telegram-каналі додатку.

«Відтепер українці зможуть щомісячно отримувати до 3 000 грн за купівлю товарів UA виробництва. Для цього просто доєднайтеся до програми в застосунку Дія — і мерщій за покупками. Перший місяць сервіс працюватиме у форматі бета-тестування, перевірятимемо його функціонал», — йдеться у повідомленні.

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Кешбек можна буде витратити на:

- Медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування;

- Комуналку, транспорт, мобільний зв’язок;

- Донати на Сили оборони України, військові облігації та благодійність;

- Багато інших послуг, товарів українського виробництва.

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«Долучившись до програми, кожен українець підтримає український бізнес і державу. Адже до 40% коштів, витрачених на UA товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

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Перелік продавців, виробників та товарів, за які нараховується кешбек, шукайте тут: https://madeinukraine.gov.ua/

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Як писали «ФАКТИ», найбільша вітчизняна торговельна мережа країни «АТБ» також долучається до проєкту державної допомоги покупцям товарами та продуктами українського виробництва.

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