«Я вже давно помер»: відомий блогер та телеведучий про евакуацію з прифронтових територій

Відомий телеведучий, блогер та волонтер з позивним «Голландець» Денис Христов з початку повномасштабного вторгнення допомагає з евакуацією цивільних з прифронтових територій. Під час евакуації людей з Авдіївки та її околиць Денис фільмував кожен крок та випустив короткометражний документальний фільм «1% війни». Саме стільки з великого обʼєму відзнятого матеріалу увійшло в картину.

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Тисячі людських доль зібрані у шість епізодичних розділів. Кожен — розкриває болісні й трагічні історії людей, які опинилися на межі життя і смерті. Всі моменти наживо зняті Денисом у вирішальні дні боїв за місто.

— Якось Микола Бут, мій дуже хороший друг ще з часів студентства, сказав: «Дене, треба з цим щось робити, треба це збирати», — згадав Денис під час показу картини. — І так виникла ідея фільму, в якому саме Микола і виступив режисером. Потім до нас приєднався майбутній продюсер Юра Карагодін, і так утворилася команда. У такі темні часи на моєму шляху зустрічаються дуже світлі люди, і це правда.

Короткометражка — історії про людську сміливість і порятунок. Сам Христов поділився своїми переживаннями під час волонтерської роботи.

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— Я вже давно помер, — зізнався Денис. — Я помер того ранку, коли почалося повномасштабне вторгнення. Частина мене загинула тоді, і з кожною новиною про загибель знайомих або близьких частина тебе вмирає разом із ними. І ця частина вже ніколи не повернеться. Так можна сказати про більшість із нас.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» волонтер та ведучий Денис Мінін розповів про життя під час великої війни.

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