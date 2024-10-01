41.02 / 41.56 45.79 / 46.41
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Я вже давно помер»: відомий блогер та телеведучий про евакуацію з прифронтових територій

15:13 1 жовтня 2024
Денис Христов

Відомий телеведучий, блогер та волонтер з позивним «Голландець» Денис Христов з початку повномасштабного вторгнення допомагає з евакуацією цивільних з прифронтових територій. Під час евакуації людей з Авдіївки та її околиць Денис фільмував кожен крок та випустив короткометражний документальний фільм «1% війни». Саме стільки з великого обʼєму відзнятого матеріалу увійшло в картину.

Тисячі людських доль зібрані у шість епізодичних розділів. Кожен — розкриває болісні й трагічні історії людей, які опинилися на межі життя і смерті. Всі моменти наживо зняті Денисом у вирішальні дні боїв за місто.

— Якось Микола Бут, мій дуже хороший друг ще з часів студентства, сказав: «Дене, треба з цим щось робити, треба це збирати», — згадав Денис під час показу картини. — І так виникла ідея фільму, в якому саме Микола і виступив режисером. Потім до нас приєднався майбутній продюсер Юра Карагодін, і так утворилася команда. У такі темні часи на моєму шляху зустрічаються дуже світлі люди, і це правда.

Короткометражка — історії про людську сміливість і порятунок. Сам Христов поділився своїми переживаннями під час волонтерської роботи.

РЕКЛАМА

— Я вже давно помер, — зізнався Денис. — Я помер того ранку, коли почалося повномасштабне вторгнення. Частина мене загинула тоді, і з кожною новиною про загибель знайомих або близьких частина тебе вмирає разом із ними. І ця частина вже ніколи не повернеться. Так можна сказати про більшість із нас.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» волонтер та ведучий Денис Мінін розповів про життя під час великої війни.

РЕКЛАМА

163

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дріжджі

Найкращий трюк з очищенням унітазу, про який майже ніхто не знає (секретна порада арабської бабусі Шахрезади)

банківські картки

Відзавтра в українців можуть початися проблеми з картковими переказами: чому і хто може цього уникнути

Водійське посвідчення

Рада готує нові обмеження для водіїв: кому доведеться міняти права

Григорій Решетник

«Вже давно ненавидиш сусідів»: відомий телеведучий не стримав почуття

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту