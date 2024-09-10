Нідерланди дозволили Україні використовувати зброю по росії

Нідерланди, які збираються передати нашій країні F-16, дозволили Україні атакувати військові об'єкти на території росії зброєю, наданою ними.

«Україна може використовувати нашу зброю на території росії для захисту відповідно до міжнародного права», — заявив міністр оборони Рубен Брекельманс в інтерв'ю FAZ.

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Він також закликає інші західні країни зняти обмеження на використання зброї, яку вони постачають, передає t-online.

«Україна має право на самооборону, — каже Брекельманс. — І якщо країну атакують з прикордонних районів або з російських аеродромів, то вона може бити по військових цілях. Те ж саме стосується ворожих ракет — вони також можуть бути перехоплені нашою зброєю над росією».

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За словами міністра, цей дозвіл також прямо стосується обіцяних винищувачів F-16. Уряд Нідерландів сподівається, що Київ також буде використовувати винищувачі F-16 відповідно до міжнародного права.

Україна вже давно домагається того, щоб мати можливість спрямовувати зброю, яку постачає Захід, на цілі на російській території. На засіданні Контактної групи в Рамштайні президент Володимир Зеленський знову виступив за надання дозволу на використання західної далекобійної зброї для ураження цілей на російській території. Німеччина і США знову відреагували на це обережно.

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Раніше «ФАКТИ» писали про заяву Нідерландів про знищення російських ракет: потрібно шукати креативні рішення.

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