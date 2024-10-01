Проблеми з паливом і зростання податків для ФОП на 40%: як і по кому вдарить зростання податків у жовтні

З 1 жовтня, в Україні піднімуть податки, що серйозно позначиться на цілій низці аспектів життя українців. Хоча сам законопроєкт № 11416-д пройшов тільки перше читання, у разі його ухвалення податки зростуть уже з жовтня.

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Так, найпомітніше нове зростання податків вдарить по українцях, які мають статус ФОП-а, насамперед 1-ї групи єдиного податку. Так, на додачу до звичайних платежів у вигляді єдиного податку та ЄСВ, усім ФОП-ам доведеться віддати 800 гривень військового збору (10% мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного періоду, зараз 8000 гривень).

У результаті повний податковий платіж 1 групи ФОП на єдиному податку становитиме:

єдиний податок — 302 гривні 80 копійок (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 3028 гривень);

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 1760 гривень (22% від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного періоду, зараз 8000 гривень);

військовий збір — 800 гривень (10% мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного періоду, зараз 8000 гривень).

Загалом загальний платіж для ФОП-ів 1 групи єдиного податку з 1 жовтня становитиме 2862 гривні 80 копійок проти 2062 гривень 80 копійок до введення військового збору, що майже на 40% збільшить податкове навантаження.

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Також на 800 гривень зростуть податкові платежі для ФОП-ів 2 і 4-ї груп єдиного податку, а ось 3-тя група заплатить у вигляді військового збору 1% від свого доходу, що збільшить податки для них на 20%. Водночас найімовірніше перші платежі за новими ставками ФОП-и почнуть робити вже 2025-го року, оскільки звітність і платежі податків за 4 квартал поточного року вони можуть здійснювати до січня-лютого.

Другим неприємним моментом виявляться проблеми з АЗС через пропонований авансовий платіж від 30 до 80 тисяч гривень на місяць. У результаті, за словами народного депутата, голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної, на Україну може чекати масове закриття невеликих заправок у селах і малих містах.

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На думку ж експерта паливного ринку, засновника логістичної групи компанії «Прайм» Дмитра Леушкіна, на багатьох АЗС можуть почати масштабні махінації з недоливом бензину, що вдарить по автовласниках.

Загалом жовтень стане для українців місяцем неприємних новин. Так, з 1 числа почне діяти обмеження НБУ на перекази за картками - тепер до 1 квітня 2025 року можна переказувати на місяць не більш як 150 тисяч гривень за однією карткою. Щоправда, є й винятки.

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